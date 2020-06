Imagini fabuloase din “palatele” surorilor Kardashian. În ce lux și opulență se răsfață Kim&Co

După 13 ani de prezență în lumea reality show-urilor, surorile Kardashian au devenit celebre în întreaga lume și au strâns averi impresionante. Kim & Co trăiesc ca niște regine în adevărate palate – casele lor costă zeci de milioane de euro și sunt dotate cu tot ce le-a trecut prin minte, de la piscine fabuloase, la sali de fitness și cinema.

Casa lui Kim Kardashian - 60 de milioane de dolari

Kim Kardashian și Kanye West au o proprietate de 60 de milioane de dolari în Calabasas, Los Angeles. După ce fanii au apărut la ușa casei sale din Beverly Hills, Kim și-a schimbat reședința și ține locația secretă.

Cuplul se referă la casa lor ca la o “mănăstire minimalistă”, pentru că este decorată extrem de simplu.

Reședința este pur și simplu uriașa, extrem de aerisită, cu holuri imense. Totul e vopsit și decorat în culori pale.

Cuplul a cheltuit 20 de milioane de dolari numai pentru renovarea casei după ce au cumpărat-o.

Pe pagina lui Kim Kardashian, am putut admira dressingul imens al vedetei, dar și sala ei de fitness.

Khloe Kardashian – casă de 18 milioane de dolari

Khloe Kardashian locuiește într-o casă, tot în Calabasas, pe care de curând a scos-o la vânzare cu 18 milioane de dolari.

Kourtney Kardashian – casă de 12 milioane de dolari

Kourtney are o casă cu design modern, cu piscina și niște priveliști absolut spectaculoase.

Kendall Jenner - casă de 10 milioane de dolari

Kendall este cea mai discretă când vine vorba de casa sa și rar pune imagini din interior. Aceasta locuiește într-o casă superbă, care a aparținut actriței Emily Blunt. Are o priveliște spectaculoasă asupra Los Angelesului, 6 dormitoare, piscină, 4 bai și multe alte minunații.

Kylie Jenner - casă de 50 de milioane de dolari

Kylie Jenner s-a mutat în nouă casă la începutul pandemiei de coronavirus și tot postează imagini fabuloase de acolo. Are o piscină superbă, propriul cinematograf plus cinema în aer liber, sală de jocuri și teren de tenis. Casa are 7 dormitoare și…14 bai!