Kate Middleton a împlinit 40 de ani! 10 lucruri inedite pe care poate nu le știai despre soția prințului William

Prietenii ei spun că nu și-ar fi dorit niciodată o viață în lumina reflectoarelor, însă dragostea i-a schimbat cursul vieții, iar azi Kate Middleton este una dintre cele mai iubite și admirate prințese din lume.

Mulți o consideră “noua Lady Diana”, iar britanicii abia așteaptă s-o vadă regină, atunci când William va fi încoronat rege al Angliei. Este definiția eleganței, iar zâmbetul ei fermecător cucerește pe oricine îi iese în cale. Prințul William o venerează și unde mai pui că e și mamă eroină.

Kate Middleton împlinește azi, 9 ianuarie, 40 de ani. Chiar dacă schimbă prefixul, la palat nu va fi organizată nicio petrecere fastuoasă.

Potrivit unor surse citate de Daily Mail, ducesa de Cambridge își va petrece ziua alături de familie și de câțiva prieteni apropiați.

“Nu va fi nimic extravagant! Nu-și dorea oricum nimic spectaculos, nu este stilul ei. Va fi ceva discret ținând cont mai ales de contextul pandemic actual”, a declarat un apropiat al Casei Regale Britanice potrivit sursei menționate mai sus.

Și pentru că o celebrăm pe Kate Middleton, ți-am pregătit o galerie foto cu cele mai spectaculoase apariții ale ducesei, dar și câteva lucruri inedite pe care poate nu le știai despre nevasta lui William.

10 lucruri inedite pe care poate nu le știai despre Kate Middleton

Ducesa de Cambridge a apărut pentru prima dată într-o piesă de teatru la vârsta de 11 ani. Ea a câștigat rolul principal, cel al Elizei, în musicalul clasic „My Fair Lady”.

Kate este foarte competitivă. Ea a atins recordul la săritura în lungime și înălțime la liceul pe care l-a urmat.

Ducesa de Cambridge l-a cucerit pe William purtând o rochie transparentă. Se întâmpla în 2002, când Kate participa la o defilare de modă organizată de universitate pentru o strângere de fonduri. Kate și William s-au cunoscut la Universitatea Sf. Andrei din Fife, Scoția.

Kate Middleton este prima soție din familia regală a Marii Britanii cu studii universitare. Kate a studiat un an în străinătate, la Florența, înainte de a-l întâlni pe Prințul William. Acolo a studiat Istoria Artei.

De fiecare dată când apare în public, Kate Middleton arată impebacil. Ducesa este una dintre cele mai fotografiate chipuri din lume. Puțini știu însă că nevasta prințului William adoră să-și facă singură make-upul. Mai mult, Kate s-a machiat singură la nunta regală din 29 aprilie 2019.

Ducesei îi place vinul. Adoră să bea un pahar de vin roșu la masă.

Are un pub care poartă numele ei. Un pub din Windsor a fost redenumit în cinstea ei atunci când și-a primit titlul regal.

Face cadouri handmade și adoră să gătească. „Îmi amintesc când am fost la Sandringham, pentru prima dată, de Crăciun. Și eram îngrijorată că nu știam ce să-i ofer Reginei drept cadou de Crăciun. Mă gândeam: „Doamne, ce să-i dau?' „M-am gândit la ce le-aș da bunicilor mei. Și mi-am zis: „O să-i gătesc ceva'. Ceea ce, să recunoaștem, ar fi putut ieși îngrozitor de prost. Dar am decis să fac rețeta de chutney a bunicii mele, a povestit Kate într-un documentar TV.

Știe să cânte la flaut și la pian. Kate Middleton l-a acompaniat la pian pe cântărețul Tom Walker, în timpul piesei „For Those Who Can't Be Here, în cadrul concertului de Crăciun „Royal Carols: Together At Christmas”, care a debutat pe micile ecrane în data de 24 decembrie.

Este fotograful familiei. Kate adoră să facă fotografii și multe dintre portretele copiilor săi, care sunt date publicității, sunt făcute chiar de către ea.

Fotografii: Getty Images