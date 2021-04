Katy Perry, apariție surprinzătoare la plajă alături de Orlando Bloom și fiica lor, Daisy Dove

Katy Perry și Orlando Bloom au devenit părinți în august, anul trecut. De atunci, ei se bucură din plin de acestut statut și petrec cât mai mult timp de calitate împreună.

Katy Perry este una dintre cele mai apreciate cântărețe din lume și, dacă înainte era cunoscută pentru ținutele extravagante, de când a devenit mamă, artista poartă haine mult mai largi și greu mai poate fi recunoscută.

Recent, Katy Perry și Orlando Bloom au mers la plajă împreună cu fiica lor, Daisy Dove. Dacă actorul s-a bucurat de sporturile acvatice, afișând un corp bine lucrat, de invidiat, Katy și-a pus o rochie foarte largă și o pălărie care îi acoperea chipul.

Este binecunoscut faptul că artista s-a luptat cu kilogramele în plus în sarcină, dar și după. Nu numai că a renunțat la hainele sexy, cântăreața a dezvăluit faptul că nici nu mai are timp să se epileze de când a devenit mamă: “Ca proaspătă mămică, nu am prea mult timp liber, așa că am renunțat să mă mai epilez pe picioare."

Sursă foto: Getty Images / Profimedia

