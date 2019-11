Keanu Reeves, pentru prima oară alături de o iubită pe covorul roșu. Cine e Alexandra Grant, femeia care l-a cucerit

După moartea tragică iubitei sale Jennifer Syme, în 2001, Keanu Reeves nu s-a mai afișat niciodată cu o femeie în public. Acum actorul a făcut un pas uriaș în viața sa sentimentală: pentru prima oara în carieră a venit însoțit de o iubită pe covorul roșu. Keanu Reeves și artista Alexandra Grant s-au ținut de mână în fața zecilor de fotografi, gala the LACMA Art + Film din Los Angeles, dovedind că relația lor este una foarte serioasa.

Deși în presă au apărut zvonuri de câteva luni că actorul Keanu Reeves ar fi într-o relație cu artista Alexandra Grant, de abia acum acestea s-au confirmat. Keanu a apelat la serviciile Alexandrei în urmă cu 8 ani, când actorul a lansat prima sa carte. Atunci Alexandra a asigurat partea vizuală a volumului Ode to Hapiness. Cinci ani mai târziu Keanu și Alexandra au lucrat din nou împreună la Shadows, volumul de poezii al actorului.

În vârstă de 46 de ani, deci cu 9 ani mai tânără decât Keanu Reeves, Alexandra Grant ajută artiștii contemportani, cu ajutorul limbajului, să își realizeze operele de artă – sculpturi, picturi, videoclipuri.

Keanu Reeves este unul dintre cei mai discreți actori de la Hollywood, evitând să vorbească despre viața sa personală, care a fost marcată de o întâmplare tragică. Povestea a fost spusă, pe scurt, chiar de actorul originar din Canada: ”În 1998, am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere și, în 1999, Jennifer era însărcinată cu fiica noastră. Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viață. Am fost devastați de moarte ei și, într-un final, relația noastră a luat și ea sfârșit. Un an și jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de mașină. De atunci, am evitat relațiile serioase sau să am copii”, mărturisește Keanu Reeves.





După moartea tragică a fostei sale iubite, Reeves nu s-a căsătorit niciodată și a încetat să-și mai caute sufletul pereche

Jennifer Syme, care era, la rândul actriță, avea 28 de ani când a murit. În seara de 1 aprilie 2001, aceasta a fost invitată la o petrecere, în casa lui artistului Marilyn Manșon. Câteva ore mai târziu, Jennifer intra cu mașina ei Jeep Grand Cherokee într-un șir de autovehicule parcate pe bulevardul Cahuenga din Los Angeles. Impactul i-a fost fatal. Mai târziu, mama ei l-a dat în judecată pe Marilyn Manson pentru că i-a oferit lui Jennifer ”cantități variate de substanțe ilegale și pentru că a îndemnat-o pe Syme să conducă vehicule în condiții improprii”.

