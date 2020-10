Keanu Reeves, sărut prin geamul mașinii cu iubita Alexandra Grant

Keanu Reeves a fost surprins zilele trecute într-o ipostază cum rar ne-a fost dat să vedem. Actorul și-a sărutat iubita, pe artista Alexandra Grant prin geamul mașinii, după ce aceasta l-a lăsat în fața unui hotel din Berlin.

Unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood a surprins pe toată lumea în noiembrie 2019, când și-a făcut apariția, la un eveniment din Los Angeles, la braț cu artista Alexandra Grant. A trecut aproape un an de atunci, iar actorul este la fel de îndrăgostit.

Keanu Reeves a sărutat-o pe Alexandra Grant după ce a coborât din mașină (foto: Profimedia)





Keanu Reeves se află de câteva luni în Berlin, acolo unde filmează alături de Carrie-Anne Moss pentru Matrix 4. Duminică, actorul de 56 de ani a fost fotografiat în fața unui hotel din Berlin. Cea care l-a adus acolo cu mașina a fost chiar iubita sa, Alexandra Grant (47 de ani). După ce a coborât din mașină, Keanu s-a dus la geamul iubitei și i-a dat un sărut de rămas-bun. Cei doi sunt în capitala Germaniei de la începutul verii. În iulie, fotografii i-au surprins luând masa la un restaurant, alături de colegii actorului din Matrix 4.

Cine este Alexandra Grant, iubita lui Keanu Reeves

Alexandra și Keanu au fost fotografiați pentru prima data împreună în noiembrie 2019, la Gala LACMA Art din Los Angeles. Alexandra s-a născut la Ohio, are diploma în istorie și studio art și este o artistă foarte cunoscută. Lucrările ei pot fi admirate în muzee prestigioase ca: Museum of Contemporary Art (MOCA) din Los Angeles, Contemporary Museum din Baltimore sau Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Cei doi sunt buni prieteni din 2009 și au colaborat pentru mai multe proiecte.

Fotografii: Getty Images

