Kendall Jenner, în ipostaze sexy. Cum a fost fotografiat supermodelul

Supermodelul de 23 de ani a pozat provocator într-un shooting pe care l-a făcut împreună cu renumitul fotograf Mert Atlas.

La doar 23 de ani, Kendall a făcut ravagii în lumea modellingului .Aceasta a devenit cunoscută rapid datorită personalității și frumuseții, dar și grație show-ului în care apare alături de surorile ei "Keeping up with the Kardashians".

Fotograful Mert Atlas a postat pe contul de socializare fotografii cu Kendall nud dar cenzurate. Cei doi au mai lucrat împreună și înainte pentru revista Vogue din aprilie 2018.



Apariția lui Kendall pentru prima oară a fost la reality show-ul "Keeping Up with the Kardashians". De asemenea, aaceasta și-a făcut debutul în modelling prin pictorialele pe care le-a făcut cu casele de modă precum: Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Donna Karan, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain etc.

Pentru frumoasa Kendall a fost o provocare chiar dacă aceasta mai pozase toppless

Kendall Jenner nu s-a ferit niciodată de stilul provocator pe care l-a abordat de-a lungul timpului, mai ales că surorile Kardashians au avut cel puțin un pictorial în care au pozat nud.

Sursa Foto: Profimedia; Instagram

