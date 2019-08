(P) Keratina, secretul unei coafuri de vedetă

Se spune că un păr strălucitor, sănătos și plin de vitalitate este cartea de vizită a unei femei.

Și nici nu e de mirare, căci o coafură impecabilă te scoate din anonimat și îți oferă încrederea că poți cuceri lumea. Vedetele sunt cele care afișează tot timpul o podoabă capilară de invidiat și cel mai probabil te-ai întrebat care este secretul lor.

Șuvițe definite, onduleuri feminine și păr care nu se încurcă, nu se electrizează, nu stă tern și nu se lipește de cap? Îl poți avea dacă respecți câteva reguli esențiale în îngrijirea părului.

Alege șamponul și balsamul potrivite tipului tău de păr

Evită pe cât posibil să folosești șampon destinat „tuturor tipurilor de păr”. Dacă scalpul tău are tendințe de îngrășare, utilizează la rădăcină un produs pentru exces de sebum. Completează cu un balsam pentru păr vopsit, uscat, degradat sau pur și simplu unul pentru hidratare, pe care să îl aplici doar pe lungimea firului de păr.

Podoaba capilară ternă și cu firul gros va avea nevoie și ea de îngrijire specială. Nu te grăbi să cumperi de pe raft primul șampon, balsam sau mască ce îți pică în mână. Documentează-te și alege în consecință.



Nu exagera cu produsele de styling

Un alt mare inamic al sănătății sunt produsele de styling. Se poate să ai tendința să crezi că dacă aplici mai multă spumă, buclele tale vor fi mai definite și mai rezistente. La fel și cu fixativul atunci când te confrunți cu firele rebele.

Vei constata, în final, că rezultatul este dezastruos și că tot ai ce obținut este un păr încărcat și tern. În timp, folosirea acestora vor dăuna firului de păr și în plus vei observa că se îngrașă mai repede. Folosește-le doar e absolut necesar și încearcă să faci pauză de ceară, spumă sau fixativ măcar o dată pe săptămână. Lasă-ți părul natural, fără să aplici nimic pe el.



Evită uscarea cu aer fierbinte

Feon, placă, perie, ondulator, toate pentru o coafură impecabilă. De câte ori nu ți-ai spălat părul și l-ai uscat repede cu aer fierbinte? Fie că ești sau nu pe grabă, renunță la căldura uscătorului și folosește-l cu aer rece.

Va dura mai mult până se va usca complet, dar își va păstra strălucirea. Cât despre placă sau ondulator, încearcă să le folosești cu moderație. Aceste aparate distrug structura firului de păr, care va trebui refăcută periodic prin tuns sau prin tratamente.



Investește în tratamentul cu keratină



Unul dintre cele mai inovative tratamente în materie de regenerare a părului este keratina lichidă. Keratina se regăsește în firul de păr, însă factorii externi precum soarele, praful, dar mai ales produsele de styling și aparatura cu aer fierbinte o distrug. Prin tratamentul cu serul ce conține keratină, părul își redobândește fermitatea și rezistența, redevine strălucitor și puternic.

Acesta se găsește sub formă de fiole care se aplică pe firul de păr. În plus, nici nu este costisitor, tratamentul cu keratină are un preț mic, accesibil și poate fi achiziționat din farmacii, supermarketuri sau online. S-a dovedit științific faptul că această substanță, keratina, hrănește în profunzime părul și îl face sănătos și strălucitor.



Adoptă coafuri în funcție de fizionomia feței

Un păr frumos oferă încredere unei femei, așa că trebuie să ai grijă de el și să-l „folosești” în favoarea ta. Alege tunsori și coafuri pornind de la fizionomia feței tale. Un bob va arăta excelent la o față ovală, în timp ce o tunsoare în scări cu niște bucle lejere este potrivită pentru tine, mai ales dacă ai fața pătrățoasă sua sub formă de inimă. Alege ceea ce îți place în materie de coafuri și nu uita să-i ceri sfatul hair stylist-ului, cel care îți va oferi cele mai bune sugestii pentru a obține un look modern.

Fie că iubești să-ți porți părul drept, perfect întins sau cu onduleuri feminine, podoaba ta capilară trebuie să fie sănătoasă și plină de volum. Investește în produse de calitate și încearcă să iei pauze dese, pe cât posibil, de la aparatele cu aer cald.

Din când în când, apelează la trucuri simple pentru a-ți coafa părul cât mai natural. Prinde-l la spate cu agrafe sau strânge-l în coc imediat după spălare și desfă-l mai apoi și vei avea bucle rebele, perfecte pentru un look casual.