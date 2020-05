Kim Jong Un, înlocuit de o sosie? Teoriile conspirației în cazul dictatorului nord-coreean

Pozele cu Kim Jong Un, apărute la 20 de zile după ce s-a zvonit că a murit, au dat naștere zvonului conform căruia dictatorul folosește o dublură pentru aparițiile sale.

Unele teorii ale conspirației spun că bărbatul îl înlocuiește pe liderul nord-coreean pentru că acesta este prea bolnav, dacă nu chiar mort, în timp ce altele susțin că dictatorul se recuperează după o operație estetică.

Presa controlată de stat a publicat fotografii și video cu Kim Jong Un (36 de ani) la o fabrică de îngrășăminte chiar când toate ziarele occidentale vorbeau despre moartea acestuia.

Acum, internauții care au studiat atent imaginile cred că cel din fotografii este o sosie, având în vedere că sunt schimbări fine la nivelul feței, părului și al dinților, în comparație cu imaginile din trecut.

Unii sugerează că misterioasa dispariție de 20 de zile se datorează unei intervenții plastice, în timp ce alții cred că fotografiile au fost prelucrate pe computer.

La un studiu mai atent, se văd diferențe la nivelul nasului, ridurilor, dinților, a liniei buzelor, a liniei scalpului și la nivelul urechilor.

Zvonurile că este vorba de o sosie sunt susținute și de faptul că nu ar fi prima oară când Kim Jong Un ar fi acuzat că folosește o sosie care să-i țină locul în aparițiile publice din Coreea de Nord.

Acesta a fost filmat cu două dintre dublurile sale - îmbrăcate exact ca el, cu costum negru și pantofi cu toc cubanez. Se pare că dictatorul, de teamă să nu fie asasinat, își ia sosiile peste tot cu el, când călătorește.

Cu toate acestea, unii cred că, de data asta, sosia a fost folosită pentru că adevăratul Kim a murit.

Fosta parlamentară Louise Mensch a scris pe Twitter: ”Dinții, linia buzei. Complet diferite. Uitați-vă la zâmbetele alea. Nu este una și aceeași persoană. Nu știu dacă ne convine sau nu această situație, dar cei doi nu sunt unul și același”.

New Kim vs real Kim again. Anyway, night pic.twitter.com/J9zmcjIa6D

Activista pentru drepturile omului Jennifer Zeng a atras pentru prima oară atenția asupra ”noului Kim”, scrie The Sun. ”Chiar este Kim Jung Un cel care a apărut de 1 mai?”, a întrebat ea pe Twitter, alături de comparații între ”noul și vechiul” Kim.

More of old and new photos "Kim Jong-un" to compare. 更多「金正恩」新老照片對比。 pic.twitter.com/zvaMlUpTcP