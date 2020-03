Kim Kardashian, luată la bătaie de sora ei, Kourtney, în emisiunea familiei

Kim și Kourtney Kardashian s-au păruit serios în primul episod din sezonul 18 al emisiunii „Keeping Up With The Kardashians”.

Aflate în izolare la domiciliu, surorile Kardashian au urmărit cu sufletul la gură primul episod din noul sezon. Filmat înainte de declararea pandemiei de coronavirus, episodul le are în centrul atenției pe Kourtney și Kim Kardashian care au dezgropat securea războiului din sezonul trecut.

Cele două s-au luat la bătaie după ce Kim i-a reamintit surorii ei că nu-și dă interesul pentru această emisiune și se ocupă aproape exclusiv de copiii ei.

În acel moment, Kourtney s-a ridicat de pe canapea și a lovit-o pe Kim. Sora ei mai mică nu a rămas datoare și i-a răspuns cu aceeași monedă, de față cu celelalte surori ale lor.

Cu puțin timp înainte de difuzarea show-ului, cele două au postat pe Instagram un îndemn către fani să urmăreasă emisiunea. Mesajul lui Kourtney a fost cel mai emoționant, vedeta recunoscând că îi va fi greu să stea în fața televizorului, având în vedere ce urma să vadă toată lumea.

Și, se pare, scandalul va continua în episodul 2 al sezonului 18.

„Aceste două episoade sunt greu de urmărit pentru mine, dar creștem în cele mai negre momente ale noastre. În sfârșit am avut curajul să schimb ceea ce nu-mi aducea fericire și să-mi canalizez timpul și energia în asta. Am ales fericirea”, a scris Kourtney pe Instagram.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Keeping Up With The Kardashians YouTube