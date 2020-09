Kim Kardashian și-a dezvăluit cel mai mare defect anatomic: ”Este ciudat rău”

Una dintre cele mai populare teorii care au apărut, de-a lungul anilor, despre clanul Kardashian este că voluptuoasa Kim are șase degete la unul dintre picioare.

Într-un clip video postat pe Instagram, vedeta de 39 de ani, care a anunțat finalul reality show-ului Keeping Up With The Kardashians, le-a dezvăluit fanilor adevărul despre piciorul ei.

”Ok, toată lumea crede că am șase degete la picior, iar asta e ciudat rău”.

Diva a început apoi să-și numere degetele astfel încât toți fanii ei să poată vedea că nu există un al șaselea ”degețel” misterios.

Kim a explicat: ”Este o parte a labei piciorului care, atunci când port pantofi, sandale, se deformează și în fotografii - nu știu de ce - pare că ar fi un al șaselea deget. Sper ca asta să vă răspundă la întrebare”.

Foto; Profimediaimages.ro

