Kim Kardashian și Pete Davidson s-au despărțit după 9 luni de relație. Ce a dus la ruptura dintre cei doi

Kim Kardashian și comediantul Pete Davidson s-au despărțit după 9 luni de relație. Membra familiei Kardashian, în vârstă de 41 de ani, și vedeta show-ului “Saturday Night Live", în vârstă de 28 de ani, au decis să se separe pe cale amiabilă din cauza programelor încărcate și a distanței.

Cei doi și-a oficializat relația pe Instagram în luna martie și au apărut împreună pe covorul roșu în luna mai, la evenimentul "Met Gala". Însă, se pare că programul încărcat și distanța au pus bețe în roate relației, în ciuda faptului că ambii păreau mai fericiți ca niciodată.

„Au multă iubire și respect unul pentru celălalt, însă și-au dat seama că distanța și programele încărcate fac dificilă menținerea relației”, a declarat un apropiat pentru E! News.

Pe de altă parte, o altă sursă a declarat pentru Page Six că diferența de vârstă ar fi fost, de fapt, motivul despărțirii dintre cei doi.

"Pete are 28 de ani, iar Kim are 41 de ani, ei vor lucruri diferite în acest moment. Pete este total spontan și impulsiv și vrea că ea să zboare la New York, sau oriunde s-ar afla el. Dar Kim are patru copii și nu este atât de ușor. Ea trebuie să se concentreze pe copii".

Kim Kardashian și Pete Davidson s-au cunoscut în octombrie, anul trecut, pe platoul de filmare de la Saturday Night Live, pe când vedeta a apărut în calitate de gazda a emisiunii.

Într-unul dintre momentele amuzante realizate de aceasta, Kim s-a îmbrăcat în prințesa Yasmine și a apărut alături de Pete Davidson, care era îmbrăcat în Aladdin. La finalul actului amuzant, cei doi au împărțit un sărut, moment ce i-a stârnit interesul membrei Kardashian pentru comediant.

Ba mai mult într-un episod din serialul „The Kardashians”, Kim a reunoscut că ea a fost cea care făcut primul pas în relația cu Pete, motivată de ceea ce a simțit în timpul sărutului.

"Am făcut (show-ul)"SNL", iar apoi, când ne-am sărutat în scenă, a fost așa o vibrație", a spus Kim Kardashian în cadrul emisiunii.

Atunci când Pete Davidson a lipsit de la petrecerea de după show, Kim a decis să facă rost de numărul lui de telefon.

"L-am sunat pe producătorul de la SNL și i-am spus: "Hei, ai numărul lui Pete?". "Și ei au spus: "Da". "I-am trimis un mesaj. Nici măcar nu mă gândeam: "O, Doamne, voi avea o relație cu el".

