Kim Kardashian, urare de Revelion pe… 8 ianaurie: „Puțin cam târziu, dar «Un an nou fericit»”

2020 a început în urmă cu nouă zile, însă Kim Kardashian pare că și-a dat seama de acest lucru abia acum 24 de ore.

Vedeta din SUA a postat pe 8 ianuarie o fotografie în care apare în sutien și în chiloți, iar în descrierea acestora le urează fanilor ei “La mulți ani” cu ocazia noului an.

„Puțin cam târziu, dar «Un an nou fericit»”, a scris Kim Kardashian în dreptul fotografiei care a strâns rapid aproape 4 milioane de like-uri și peste 24.000 de comentarii.

Kim Kardashian a mai postat câteva fotografii în acest an pe Instagram, însă în niciuna nu a făcut vreo urare pentru noul an. Imaginile postate de vedetă în 2020 au strâns peste 17 milioane de like-uri, cea în care apare în lenjerie intimă fiind cea mai apreciată din acest an.

Vezi și: Kanye West i-a luat lui Kim Kardashian un cadou în valoare de un milion de dolari