Kirk Douglas l-a exclus din testament pe fiul său, Michael. Ce s-a întâmplat cu averea de 92 milioane dolari

Actorul Kirk Douglas, care a murit recent la vârsta de 103 ani, nu l-a menționat pe fiul său, Michael Douglas, în testament, deși a lăsat în urmă o avere de 92 milioane de dolari.

Legenda Hollywood-ului Kirk Douglas, care a fost unul dintre cele mai apreciate staruri în anii 50, a murit la vârsta de 103 ani.

Acesta s-a stins din viață pe 5 februarie 2020, lăsând în urmă o avere de 92 milioane de dolari. Întreaga sumă a trecut, conform testamentului, fundației Douglas - iar fiul său, Michael Douglas, nu a primit nimic, menționează The Mirror.

Kirk Douglas, cunoscut pentru filme precum ”Spartacus” sau ”Ace in the Hole”, a preferat să-și lase majoritatea banilor fundației, ai cărei principali beneficiari sunt Children’s Hospital Los Angeles, The Kirk and Anne Douglas Childhood Centre, și bursierii St. Lawrence University.

În urma lui Kirk Douglas, au rămas soția sa, Anne, și cei trei fii, Joel, Peter și Michael.

De altfel, conform The Mirror, actorul Michael Douglas are, la rândul lui, o avere de 450 milioane de dolari. Acesta, alături de soția sa, Catherine Zeta-Jones, a lăudat pasiunea tatălui său pentru acte de caritate atunci când a anunțat moartea acestuia, acum câteva săptămâni.

