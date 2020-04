Kylie Jenner, într-un costum de baie transparent pe Instagram

Nu este încă vară, dar acest lucru nu o împiedică pe Kylie Jenner să posteze imagini în bikini pe rețelele de socializare.

Vedeta reality show-ului ”Keeping Up With The Kardashians” a hotărât recent să rupă internetul și a postat o imagine în care poartă un costum de baie întreg, transparent, care abia acoperă tot ceea ce trebuie pentru a nu fi interzis pe Instagram.

Printre cei care s-au grăbit să dea like și să comenteze cu entuziasm fotografia cu pricina s-a numărat și una dintre cele mai cunoscute formații de rap din istorie, Cypress Hill. Contul oficial al acestora a dat o inimioră plus un comentariu care conținea un emoji în formă de diamant.

Un fan a comentat: ”Un înger”

”De ce ești perfectă?”, a întrebat altcineva.

”Ce-ți dă mama ta să mănânci? La naiba!”, a exclamat al fan, unul dintre cei aproape 6 milioane care au dat like fotografiei.

Foto: Profimediaimages.ro

