"L-am ascultat de multe ori". Nico și-a expus părerea despre vocea lui Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

După participarea lui Theodor Andrei la Eurovision 2023, mai mulți artiști precum Mihai Treistariu sau Nico și-au expus părerea cu privire la vocea sa. Nico, cea care a reprezentat România la Eurovision în anul 2008 cu piesa "Pe o margine de lume", a declarat pentru viva.ro ce părere are despre Theodor.

Cântăreață Nico a dezvăluit pentru publicația menționată mai sus că vocea lui Theodor nu este străină pentru ea, întrucât l-a jurizat la numeroase competiții autohtone. Deși nu i-a ascultat intepretarea la Eurovision 2023, cântăreață a mărturisit că părerea ei despre Theodor este una bună și că, într-adevăr, este talentat:

"L-am ascultat de multe ori în festivaluri și e foarte bun. Nu știu ce piesă are, nu am ascultat-o, dar probabil că, dacă au ales-o înseamnă că este ceea ce trebuie".

Deși nu este la curent cu piesa care a reprezentat România până în semifinalele ediției Eurovision de anul acesta, Nico a dezvăluit că a observat schimbările prin care a trecut concursul de muzică de-a lungul anilor, întrucât în trecut stilul muzical era diferit, cu piese mai melodioase. Aceasta consideră că în ceilalți ani, atât piesele, cât și show-urile pregătite de artiști erau mai calitative.

"Mie mi se pare că până în 2008, când am participat cu Vlad, au fost piese deosebit de frumoase, care încă se cântă. Noi avem un masterclass, eu și Luminița Anghel, și vreau să spun că toți copiii aleg piese dn perioada aceea. Probabil că au mai fost și din 2011 sau 2012, dar parcă din ce în ce mai mult, nu mai sunt așa piese bune, 'șlagăroase'. Mie mi se pare că înainte erau piese mult mai melodioase și show-uri mult mai frumoase. Parcă a fost mai frumoasă perioada aceea. Dar, oricum, la Eurovision sunt cele mai tari show-uri".

Theodor Andrei nu s-a calificat în finala Eurovision 2023

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a cântat joi, 11 mai, pe scena de la Liverpool. Tânărul nu s-a calificat pentru marea Finală a concursului. El a interpretat piesa piesa „D.G.T. (Off and on).

