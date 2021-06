La 20 de ani, Briatney Portillo a făcut infract după ce a încercat o provocare de pe TikTok

”The dry scoop challenge” a luat cu asalt TikTok-ul, doar că o tânără de 20 de ani a devenit virală după ce a ajuns în spital dând curs acestei provocări.

O nouă provocare TikTok a provocat unei tinere sănătoase, în vârstă de 20 de ani, un atac de cord.

Provocarea ”Dry scoop” s-a răspândit pe celebra platformă de socializare - doar că ar putea fi incredibil de periculoasă, conform poveștii lui Briatney.

În luna aprilie a acestuia an, studenta a ingerat o cantitate bună de pudra proteică, care se ia înainte de antrenamentul la sală, fără să o dizolve în apă. A început să transpire aproape imediat.

”M-am apucat să trag de fiare, dar simțeam o greutate în piept și mă și durea puțin. Am ignorat, pentru că am presupus că am un atac de panică sau anxietate și mi-am continuat exercițiile.

Când am ajuns acasă, mi-era greață și mă durea capul. Am făcut un duș, dar tot nu m-am simțit mai bine. Când am ajuns la joc, durerea și greutatea în piept s-au intensificat. Transpiram puternic și durerea s-a răspândit în spate și în brațul stâng. Atunci mi-am dat seama că poate să fie un infract”

Analizele medicale au arătat ulterior că tânăra a suferit un atac de cord, din cauza unei sensibilități la cafeină de care ea nu era conștientă.