La 35 de ani, Lady Gaga a pozat nud pentru Vogue. Cum au reacționat fanii artistei

În luna decembrie, Lady Gaga apare atât pe coperta Vogue din Marea Britanie, cât și pe cea din Italia. Artista a postat pe contul de Instagram câteva imagini spectaculoase de la ședința foto realizată de Steven Meisel.

Lady Gaga a demonstrat că nu este doar una dintre cele mai talentate cântărețe ale lumii, ci și o actriță desăvârșită.

După succesul din 2018 cu pelicula “A star is born”, cea în care l-a avut partener pe Bradley Cooper, Gaga are rolul principal în “House of Gucci”. Cântăreața joacă alături de nume uriașe precum Al Pacino, Jared Leto sau Salma Hayek.



Filmul „House of Gucci”, bazat pe fapte reale, este inspirat de povestea șocantă a familiei din spatele casei de modă italiene Gucci. Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani, fosta soţie a lui Maurizio care a fost acuzată şi condamnată pentru asasinarea lui, după ce a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Patrizia Reggiani a executat 18 ani de închisoare, primind porecla Black Widow, înainte de a fi eliberată în 2016.



În interviul oferit celor de la Vogue, Lady Gaga a povestit că a avut nevoie de 9 luni pentru a-și perfecționa accentul italian, scrie Page Six.

“Au trecut trei ani de când am început să lucrez la personaj. O să fiu sinceră: Am trăit ca Reggiani un an și jumătate. Și am vorbit cu accent italian timp de nouă luni”, a povestit Gaga.

Pentru Vogue, Lady Gaga a fost fotografiată în 8 ipostaze inedite, dintre care una nud. Cu o coafură excentrică, artista de 35 de ani și-a lăsat la vedere tatuajele de pe corp.



Imaginea a adunat peste 2 milioane de like-uri în mai puțin de 15 ore și sute de comentarii apreciative.

“Ești regina lumii!”, “Iconic mama”, “Te iubim!”, “Ești atât de frumoasă!”, “Nu eram pregătit pentru asta.. Lasă-mă să respir!”, “Ești perfectă!”, “Incredibilă!”, i-au scris fanii artistei.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

Vezi și VIDEO: TikTokJobs: Muzică