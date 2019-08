La 41 de ani, Irina Nicolae arată ca pe vremea când cânta în ASIA. Cele mai noi imagini cu fosta cântăreață

În anii 2000 toată lumea o recunoștea după codițele sale celebre, iar formația din care făcea parte stârnea isterie printre fanii fideli. Irina Nicolae de la ASIA era una dintre vedetele incontestabile din showbizul românesc în urma cu 20 de ani.

Deși s-a retras de ani buni din lumea muzicii, Irina stârnește încă admirație printre fanii săi. În vârstă de 41 de ani, fosta cântăreață arată la fel de bine ca pe vremea când făcea furori cu piese ca “Sună periculos” sau “Garsoniera ta”.

În imaginile pe care le postează pe site-urile de socializare, Irina pare neschimbată.

În luna martie, trupa ASIA a sărbătorit 20 de ani de la înființare, ocazie cu care Irina le-a transmis un mesaj fostelor sale colege:

“La mulți ani, dragele mele! La mulți ani, A.S.I.A. !!! Azi am împlinit 20 de ani plini de emoție, muzică și iubire! Suntem și vom fi întotdeauna un întreg! Vă mulțumesc pentru toate emoțiile trăite alaturi de voi, pentru toate lacrimile de bucurie, pentru tot ceea ce am realizat împreună! Love you, girls”.

Irina Nicolae este căsătorită cu omul de afaceri Marius Vizer și împreună au o fiica de un an. Anul tercut, la 40 de ani, vedeta a devenit mămică. La petrecerea de un an a fiicei lor, cei doi au făcut o super petrecere, la care au cântat Al Bano, Marcel Pavel și Nico. Familia este stabilită de ani buni în Budapesta.



Mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos: