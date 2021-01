La 46 de ani, Angela Rusu va deveni și mamă și bunică! Mai mult, artista are și un frate de doar câțiva ani

Solista în vârstă de 46 de ani și soțul ei, Marius Moldovan, vor avea o fetiță. Angela Rusu mai are două fete: Larisa, care are 25 de ani și Rebeca, în vârstă de 18 ani.

“Sunt însărcinată în patru luni și jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am nici un alt disconfort”, a mărturisit Angela pe canalul ei de YouTube.

Citește și







Ceea ce e de-a dreptul special e că Angela Rusu e gravidă în același timp cu fiica ei. Pentru Click, aceasta a povesitit:

“Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă. Larisa este însărcinată cu cinci săptămâni înaintea mea. Eu voi naşte în iunie, la început, iar ea, în aprilie-mai, va naşte natural. Fiicele noastre vor creşte şi se vor putea juca împreună.”

Mai mult, Angela are şi un frate mai mic, în vârstă de doar câţiva ani. Tatăl ei, în vârstă de 72 de ani, s-a căsătorit cu o femeie în vârstă de 31 de ani, care i-a dăruit un băieţel, în anul 2017.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA UN VIDEO CU CELE MAI BUNE MOMENTE DIN ÎNTREBAREA MESEI ROTUNDE:





FOTO: ANGELA RUSU INSTAGRAM