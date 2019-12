La 50 de ani are dieta pentru tinerețe fără bătrânețe! Vezi ce mănâncă Jennifer Lopez în fiecare zi

Are 50 de ani, dar pare că a rămas la vârsta la care se lansa: nu a îmbătrânit nicio zi din momentul în care cânta “Jenny from the block” pentru prima dată.

Genele bune, somnul și exercițiile fizice regulate sunt secretele lui J.Lo. Mai mult, pentru o stare de sprit bună, iubește și e iubită. Dincolo de toate acestea, chiar Jennifer Lopez a mărturisit în repetate rânduri că e de părere că dieta sănătoasă o ajută să arate așa: “Ceea ce mănânci nu afectează doar corpul tău, afectează pielea ta,”, a declarat artista pentru revista Hello.

Antrenoarea personală a lui Jennifer, Tracy Anderson, a dezvăluit pentru People: "Are nevoie de «combustibil» pentru multele lucruri pe care le face. Totul este organic și foarte bine gândit, într-un echilibru perfect de proteine și nutrienți. Totul este proaspăt".

Iată cum arată dieta vedetei:





Mic dejun

J.Lo. își începe ziua cu un smootie în care pune iaurt grecesc, scorțișoară, fructe de pădure, suc de lămâine, pudră de proteine, miere și gheață. În alte zile, aceasta alege să mănânce ovăz cu fructe de pădure, iar cafeaua, deși bea rar, trebuie să fie fără cofeină. Mai mult, a declarat că nu a mai băut cafea cu cofeină de ani de zile. În schimb, bea foarte multă apă pe parcursul întregii zile.





Prânz

O salată plină cu tot felul de legume este preferata lui Jennifer pentru masa de prânz. Alege varza kale, semințele de dovleac, ceapa și un dressing făcut din suc de lămâie și ulei de măsline. Uneori adaugă în meniu somon, broccoli, ardei gras și zucchini. Se ține departe de alimentele procesate și nu renunță niciodată la sursele de protein: albușuri de ou, carne de curcan, piept de pui, somon.









Cina

Dacă este acasă, vedeta se așază la masă alături de cei dragi în jurul orei 18:30. Cina conține proteine, legume și carbohidrați. Optează pentru orez brun, cartofi dulci sau quinoa, piept de pui cu varză de Bruxelles și cartofi dulci la cuptor.



Când mănâncă la restaurant, Jennifer este foarte atentă ca ceea ce-și comandă să se încadreze în obiceiurile ei alimentare. Salata sau peștele cu legume sunt opțiunile ei.







Pe Pro Tv Plus puteți urmări profilul de celebritate al vedetelor preferate: În plus, pentru gustări, J.Lo. are mereu disponibilă o mână de nuci, câteva batoane de legume sau fructe. La desert, cântăreața nu-și ține în frâu chiar toate poftele. Înghețata cu bucățele de ciocolată și fursecurile de ciocolată sunt alegerile ei atunci când vrea să se răsfețe.

FOTO:GETTY