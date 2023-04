La Măruță s-a aflat tot! În exclusivitate, TJ Miles declară: În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată

Astăzi, cunoscuta solistă Francisca și renumitul influencer TJ Miles au venit în platoul emisiunii La Măruță și au dat cărțile pe față! Cea mai așteptată veste din showbizul românesc este acum oficială: cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste!

Fosta soție a luptătorului MMA Bogdan Lățescu a mărturisit sentimentele pe care le-a purtat dintotdeauna lui TJ Miles: „O chimie între noi a existat întotdeauna. E un personaj din showbiz cu care am avut o chimie foarte bună”. Astfel, a apărut o întrebare naturală: „Motivul divorțului tău a fost faptul că te-ai îndrăgostit de TJ?”. Fără să stea pe gânduri, vedeta a negat: „În niciun caz. Dacă undeva e foarte bine, nu este loc de altcineva. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a spus Francisca.

Mai mult decât atât, fostul concurent Survivor a fost cât se poate de deschis în declarațiile lui despre actuala sa iubită: „Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună... orice ar fi, se întâmplă!”, a spus acesta.

Cei doi îndrăgostiți au povestit și despre momentul în care au decis să formeze un cuplu: „În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a declarat TJ Miles.

În exclusivitate, vedeta și-a mărturisit frica de a-i întâlni părinții iubitei sale: „Cred că vor să mă omoare!”. Dacă TJ Miles a fost cu adevărat vinovat sau nu de destrămarea căsniciei Franciscăi, doar timpul o va spune.

