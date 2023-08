La mulți ani, Andreea Esca! Prezentatoarea Știrilor PRO TV, apariție spectaculoasă la 51 de ani

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități de la noi din țară. Vedeta a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani, iar cu această ocazie a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii în care arată absolut spectaculos!

Vedeta de la Știrile PRO TV are o carieră absolut impresionantă, la care orice jurnalist visează, se bucură de admirația publicului larg și are o familie minunată. Aceasta, pe plan personal, este căsătorită cu Alexandre Eram, alături de care are doi copii superbi: Alexia Eram și Aris Eram.

Astăzi, 29 august 2023, Andreea Esca a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani, iar cu această ocazie a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii radiante. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS) Prezentatoarea TV se află într-o condiție fizică extrem de bună, este mereu cu zâmbetul pe buze, iar în ultima sa postare se poate observa cât de bine se simte în pielea ei.

Alături de imagini, Andreea Esca a postat și un mesaj în care a dovedit cât de bine se simte la frumoasa vârstă de 51 de ani:

„Încă un an, în superbul “parc de distractii”, care se numește… VIAȚĂ! Le mulțumesc celor care își iau bilet lângă mine, ca să ne bucuram împreună de spectacol! Și acum, dansssssssssss!”, a scris prezentatoarea Știrilor PRO TV pe Facebook.

Postarea Andreei Esca a strâns peste 4.000 de like-uri și peste 800 de comentarii, la doar două ore de la publicare. În secțiunea de păreri, fanii i-au transmis prezentatoarei TV o mulțime de mesaje frumoase, în care îi urează sănătate, succes și multă iubire.

Andreea Esca, un om de succes atât în carieră, cât și în viață

Andreea Esca a devenit un nume emblematic în jurnalismul românesc, cu peste trei decenii de activitate în spate și cu contribuții semnificative în promovarea informației corecte și a subiectelor importante pentru societate. De-a lungul carierei sale, aceasta a gestionat și a prezentat cu profesionalism evenimente majore, menținând întotdeauna o abordare echilibrată și incisivă în prezentarea informațiilor.

În afara activității sale în domeniul jurnalismului, Andreea Esca a fost mereu implicată în diverse proiecte caritabile și de responsabilitate socială, reflectând astfel nu doar angajamentul față de profesie, ci și grija pentru binele comunității.

La mulți ani, Andreea Esca!

Sursă foto: Andreea Esca/Facebook