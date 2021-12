Larisa Iordache, din nou pe masa de operație. Gimnasta se operează pentru șaptea oară

În urmă cu patru ani, Larisa Iordache a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, iar de atunci a suferit șase intervenții, iar atăzi urmează a șaptea.

Larisa Iordache a ajuns din nou pe mâna medicilor pentru o nouă intervenție medicală. În 2017, ăn timp ce se afla la Campionatele Mondiale de la Montreal, a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, la piciorul stâng.

Astăzi, Larisa se operează pentru a șaptea și a ținut să le spună și urmăritorilor ei de Instagram. ”Cu una în plus sau cu una in minus cam tot aia e...Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena și urmează să intru in operație pentru a scapa de durerea de la gleznă. A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng! Știu că ăsta este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, dar ce urmează ma sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o sa fiu stăpână pe piciorul meu și nu o să mai îmi creeze probleme”, a scris gimnasta.





Pe lângă accidentarea suferită, Larisa a trecut prin momente de cumpănă, după ce mama ei a încetat din viață. "Am persoane care mă ajută și care mă fac să văd binele din toate lucrurile care mi se întâmplă. Sunt o persoană foarte optimistă, dar mai am momente când pic și eu, dar cu ajutorul specialiștilor și al oamenilior dragi din viața mea reușesc să trec peste fără probleme", spunea gimnasta în urmă cu ceva timp în emsiunea Vorbește lumea.

Sursă foto: Instagram