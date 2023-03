Larisa Uță, fosta soție a lui Alin Oprea, dezvăluiri după 3 ani de proces cu artistul: „A venit primăvara în viața noastră”

După un divorț zgomotos și trei ani de proces, Larisa Uță răsuflă ușurată. Fosta soție a lui Alin Oprea a anunțat că a câștigat procesul de defăimare și calomnie intentat artistului.

„Ceea ce am trăit în ultimii 3 ani este un coșmar”, spune Larisa Uță pe rețelele sociale, la capătul unui proces dificil și dureros. Fosta soție a lui Alin Oprea de la Talisman l-a chemat în judecată pe artist pentru calomnie și defăimare, iar acum a obținut o decizie favorabilă.

„După trei ani de hărțuire din partea fostului meu soț și a ziarelor din România a venit în sfârșit primăvara și în viața noastră. Am câștigat procesul de calomnie și defăimare intentat de mine împotriva fostului meu soț”, a scris Larisa Uță pe Facebook.

O prezență discretă în mediul online, fosta parteneră a cântărețului a preferat să ducă lupta în instanță și să nu răspundă cu atacuri în public.

„Ceea ce am trăit în ultimii trei ani este un coșmar din care îmi doresc să mă trezesc în sfârșit. Am fost atacată în toate felurile posibile, mi-au fost atacați copiii, mi-a fost atacată mama, frații, prietenii, am fost anchetată de DIICOT, plângeri penale la poliție, toate acestea fiind soluționate ca nefondate, a mai spus femeia.



Reacția lui Alin Oprea

Decizia instanței a venit la 1 februarie 2023, iar Alin Oprea avea la dispoziție 30 de zile pentru a o contesta. La începutul lunii martie, artistul anunța că fosta soție s-a grăbit să anunțe victoria, fiindcă el are de gând să facă apel.

„S-a grăbit să anunțe o victorie falsă! Fosta soție se grăbește să anunțe o victorie când de fapt a obținul doar un câștig vremelnic. Se bate cu pumnii în piept că a câștigat războiul când ,de fapt, a câștigat doar o bătălie, dar chiar și aceea supusă riscului ca rezultatul să se inverseze peste noapte”, a declarat Alin Oprea.

Însă, dacă nu a făcut-o până acum, nu mai poate, fiindcă cele 30 de zile s-au scurs. Odată cu această decizie, Alin Oprea trebuie să-i achite fostei soții suma de 15.000 de lei, care reprezintă daune morale.

Recent, Alin Oprea a cerut-o de soție pe iubita lui, Medana , femeia alături de care și-a refăcut viața după divorț. Medana a dezvăluit că a reușit să-l vindece de rănile trecutului pe artistul de la Talisman și l-a făcut să creadă din nou într-o relație de durată.

Cine este Larisa Uță

Larisa Uță (fostă Oprea) locuiește de mai mulți ani la Londra împreună cu cei doi copii pe care îi are cu solistul de la Talisman. Fosta soție a lui Alin Oprea este, de opt ani, instructor personal de fitness.

Inițial a deschis o sală de fitness la București, însă, după ce a decis să se stabilească la Londra, a vândut afacerea din Capitală.

Larisa Uță a făcut judo de performanță și deține un master în Marketing și Management în sport.

Din 2021, când s-a pronunțat divorțul, ea nu a mai avut ieșiri publice, considerând că nu duce o luptă egală, de la distanța la care se află. În plus, nu consideră că aspectele care țin de viața privată trebuie să fie tratate în presă.

„Am trecut, în cei 23 de ani, prin vreme frumoasă și prin furtună. Am plâns și am râs împreună. Am avut zile de abundentă și zile de restriște. Nu pot să cer acum, după 23 de ani, execuția publică a celui cu care am împărțit o viață.

Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă și nu o să le mânjesc acum cu noroi. Și nici nu o să las să mânjească alții. Tăcerea mea nu reprezintă acordul meu, ci doar respectul față de copiii mei, care sunt totul pentru mine”, a mai scris Larisa Uță.

