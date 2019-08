Larry King divorțează a opta oară. Soția lui a aflat din presă că starul nu o mai vrea

Celebrul moderator radio-TV Larry King a depus actele de divorț fără să-și anunțe soția. Shawn King (59 de ani) a aflat de la jurnaliști că soțul ei nu o mai vrea.

Fosta cântăreață și actriță Shawn King a trăit rușinea vieții ei când a aflat din presă că Larry King a depus actele de divorț. Femeia, care este cea de-a 7-a soție a celebrului moderator, s-a retras din lumina reflectoarelor după ce jurnaliștii au început să o sune să-i ceară un punct de vedere în legătură cu separarea lor.

Conform CNN, Larry King a depus actele de divorț marți, în Los Angeles. În cerere, starul a trecut data de 6 iunie 2019 ca dată a separării lor efective. Cei doi au fost căsătoriți 22 de ani.

Citește și: Liam Hemsworth i-a cerut divorțul lui Miley Cyrus. Cum își împart averile cei doi

FOTO: Getty Images

Anterior, Larry King a mai fost căsătorit de 7 ori cu șase femei diferite: Freda Miller (1952-1953), Annette Kaye (1961-1961), Alene Akins (1961-1963), Mickey Sutphin (1963-1967), Alene Akins (1997-1972), Sharon Lepore (1976-1983) și Julie Alexander (1989-1992).

Citește și: Relațiile care frizează absurdul. Acești bărbați celebri și-au luat soții atât de tinere încât le puteau fi fiice

Larry King și Shawn King au împreună doi băieți, Chance (20 de ani) și Cannon (19 ani).

I’m so proud of my boys... pic.twitter.com/ZcJVh5idNt