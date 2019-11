Las Fierbinți, Șef sub acoperire și MasterChef au fost pe primul loc în preferințele telespectatorilor

Producțiile PRO TV i-au ținut pe români în fața televizioarelor joi seara. Las Fierbinți, Șef sub acoperire și MasterChef au fost aseară lideri de audiență pe toate segmentele de public.

Personajele din Las Fierbinți și-au continuat joi seară viața la sat în același ritm și le-au oferit telespectatorilor momentele de relaxare de la finalul zilei. Episodul a fost lider de audiență pe toate segmentele de public, iar pe publicul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, a obținut 11.7 puncte de rating și 31.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență de la ora 21:00, peste 2.3 milioane de români, de la nivel național, au fost cu ochii pe cel mai iubit serial din România.

Un nou director a intrat sub acoperire în propria companie. Oana Petrescu, director general Blue Air, a lucrat alături de o parte dintre angajații săi și a descoperit ce funcționează și ce poate fi îmbunătățit în companie pentru a lua toate măsurile necesare ca totul să fie perfect pentru pasageri. Ediția Sef sub acoperire de joi seară a fost lider de audiență pe toate segmentele de public și a adus un record de audiență: a fost cea mai urmărită pe segmentul publicului comercial, de la lansarea show-ului! La nivelul publicului comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, PRO TV a obținut 10.3 puncte de rating și 29.4% share, spre deosebire de televiziunea de pe locul secund care avea cifre de audiență de două ori mai mici: 5 puncte de rating și 14.1% share. Aproximativ 1.4 milioane de români din întreaga țară au urmărit Șef sub acoperire.

Aseară, la MasterChef, concurenții au avut o nouă șansă pentru a evita eliminarea! Într-o probă individuală extrem de dificilă în care au avut de ales între mai mult timp sau mai multe ingredinte, aceștia au luptat pentru a le demonstra juraților că merită să continue în concurs. La finalul ediției, Dilly Chilly a părăsit competiția. Pe segmentul publicului comercial, show-ul a înregistrat 5.7 puncte de rating și 22.6% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 2.5 puncte de rating și 9.8% share.