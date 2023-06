Laura Cosoi, despre posibilitatea de a face încă un copil: "Cosmin și-a dorit să fie și un băiețel"

Laura Cosoi este o mamă și o soție devotată, care vorbește întotdeauna cu drag despre familia sa. În cadrul unui interviu pentru Impact.ro , actriță a dezvăluit ce planuri are pe plan personal și profesional, menționând, de asemenea, și posibilitatea de a mai face un copil.

Laura Cosoi este mama a trei fetițe superbe, Rita, Vera și Lara, pe care le are împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, și mărturisește că a fi mamă de fete a fost un vis devenit realitate. Extrem de mândră de familia pe care o are, Laura Cosoi dezvăluie că nu s-a gândit la posibilitatea de a mai face încă un copil, însă nu elimină în mod categoric aceasta idee, mai ales că soțul ei își dorește și un băiețel:

"Este un vis să fiu mamă de trei fete. Nu îmi imaginam că aș putea să trăiesc așa emoții, să am o viață așa de plină și de binecuvântată, dar totodată mi se întâmplă și atunci mă bucur și nu contenesc să mulțumesc. Eu sigur nu m-am gândit la un băiețel, dar Cosmin și-a dorit, încă de la primul copil, să fie și un băiețel, la un moment dat. Există și ideea aceasta lui Cosmin, că nu poți să îți dorești ceva ce nu poți controla, motiv pentru care… Cum vrea Dumnezeu!”, a declarat Laura Cosoi pentru Impact.ro.

Pe plan profesional, Laura Cosoi este implicată în prezent într-un proiect al regizorului Petre Năstase, o comedie intitulată "Retreat Vama Veche”. Actrița va interpreta rolul Danei, o directoare a unei agenții de publicitate și va juca alături de Adela Popescu, Ada Condeescu, Adelina Pestriţu şi Daniel Nuţă.

“În film sunt o persoană determinată, cu o personalitate puternică, o directoare de agenție publicitară, cu prietene adevărate, un suflet bun, dar totodată, o femeie care este în permanență în căutarea fericirii. Cred că, undeva, fiecare caută fericirea, dar pentru fiecare înseamnă altceva. Personajul meu, Dana, este complex, dar nefericit în același timp, în începutul fimului, dar apoi, cred că își găsește liniștea și echilibrul pe parcurs. De foarte multe ori ne raportăm la lucruri care nu ne trebuiesc și nu sunt ceea ce avem nevoie. Am învățat multe din rolul acesta, absolut. Am foarte mare încredere, atât în regizor, cât și în scenarist. Am încredere și în colaborarea cu colegele mele. Știu că măsura personajului meu este dată de mine, dar și de colegele mele, alături de care interpretez. Cred că am găsit cheia succesului, dar așteptăm și părerea publicului”, a adăugat Laura Cosoi pentru publicația menționată mai sus.

