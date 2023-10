Laura Roșca (DJ Lalla) a fost înmormântată la Turda. Artista, condusă pe ultimul drum de sora geamănă

Laura Roșca, artista din Turda cunoscută sub numele de scenă DJ Lalla, a fost înmormântată duminică în Cimitirul central din Turda. Sora ei geamănă, Larisa, a venit tocmai din Anglia pentru funeralii.

Duminică, la ora 14:00, trupul Laurei Roșca a fost coborât pentru totdeauna în groapa din Cimitirul central. La funeralii au participat familia artistei și câțiva prieteni apropiați, inclusiv colegi din lumea artistică. Tânăra de 34 de ani a fost descoperită decedată pe plaja din Mamaia, joi dimineață.

Anchetatorii au susținut că DJ Lalla a murit înecată, deoarece în urma necropsiei au găsit apă de mare și nisip în plămânii ei. Moartea ei este investigată în continuare, iar oamenii legii au în vedere un deces accidental sau o sinucidere. De altfel, tatăl artistei, Nelu Roșca, a dezvăluit că fiica lui suferea de depresie și urmase o terapie pentru a trece peste această suferință.

Laura Claudia Roșca are o soră geamănă, care a venit din Anglia ca să-și ia rămas bun de la tânăra artistă DJ.



Sursa foto: @lalla

Laura Roșca, moarte misterioasă

Anchetatorii au mai multe necunoscute în cazul morții tinerei de 34 de ani. Conform acestora, trupul neînsuflețit al artistei a fost descoperit pe plajă , puțin după ora 9:00 dimineața. La circa 48 de ore după decesul ei, pe aceeași plajă, un bărbat a găsit telefonul, căștile audio și încălțămintea fetei. Fiindcă se aflau la circa un kilometru de cadavru, anchetatorii au tras concluzia că fata s-a înecat și a fost adusă la mal, în altă parte, de valuri.



Sursa foto: Stirile PRO TV

Conform stirileprotv.ro, bărbatul la care Laura Roșca s-a cazat la mare a fost audiat de polițiști. La ieșire, acesta nu a oferit prea multe explicații.

„Singurul mesaj pe care aș vrea să îl transmit este condoleanțe familiei. Nu am nici cea mai mică idee. Este o anchetă în desfășurare, o să se rezolve, anchetatorii sunt singurii în măsură să divulge toate informațiile”, a declarat acesta, conform sursei citate.

Artiști din România care o cunoșteau pe DJ Lalla s-au declarat șocați de disparția ei prematură. DJ Harra este sfâșiată de durere după vestea morții prietenei sale : „Tocmai am primit un telefon de la o publicație, care mi-a spus că Laura Roșca nu mai este... nu am cuvinte... Dumnezeu să te ierte”, a scris Dana Neacșu (DJ Harra) pe Facebook.

„Acum 2 ani am avut primul contact cu @radio3net prin @lalla! Pe atunci nu știam și nici nu îmi imaginam că o să fac parte din acest radio și că Lalla o să-mi devină colegă! La un an distanță (anul trecut) am devenit colegi și de atunci tot ziceai tu că vrei să facem un interviu cu experiența mea din Bali... dar nu am mai reușit... facem altă dată interviul... Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi!! Drum bun colega!”, a scris Horațiu Adrian Cuc de la Noaptea Târziu pe Instagram.

Fotografii: @lalla/stirileprotv.ro

Vezi și VIDEO: