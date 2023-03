Lavinia Pîrva a postat imagini din vacanța exotică petrecută alături de soțul ei și a strălucit în costumele de baie purtate.Alături de o poză, chiar a scris:

„Nu am facut doar o poză cu o cameră, am facut asta cu inima! Un moment durează o secundă, dar amintirea rămâne veșnic."

În trecut, Lavinia a fost invitata lui Marius Manole la "Întrebarea mesei rotunde" și a povestit despre cum a ajuns într-o formă excelentă după naștere:

”M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport... Chestia cu mâncare nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”.

