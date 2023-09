„Le-am spus părinților că voi fi cunoscută!”. O fostă jucătoare de volei și-a deschis o afacere onorabilă cu bani câștigați din OnlyFans

Key Alves a jucat mai mulți ani volei, la un club din Sao Paulo, fiind considerată una dintre cele mai sexy sportive din Brazilia. Tânăra a menționat în trecut că și-a rotunjit veniturile după ce și-a făcut cont pe platforma OnlyFans. Acum, la 23 de ani, după ce s-a lăsat de sport, și-a deschis propria afacere.

Fotografiile în care apare în lenjerie intimă sau în costum de baie i-au adus sume mai mari decât cele obținute în cariera de sportivă, spune ea. Key Alves a menționat că ajungea să câștige lunar de 50 de ori mai mult decât suma pe care o primea de la clubul de volei. Ea nu s-a rușinat niciodată de faptul că a pozat pentru platformele destinate adulților. „Mă consider o sportivă, un model, un influencer și o femeie de afaceri. Câștig de 50 de ori mai mult din platformele digitale decât din volei. Fotografiile pe care le postez sunt din sesiuni cu fotografi profesioniști, nu există nuditate sau ceva de felul acesta”, spunea ea într-un interviu pentru publicația Marca.





Alves nu s-a oprit doar la diverse colaborări de publicitate. La 23 de ani, ea a fondat propria firmă de parfumerie, iar acum se mândrește că a lansat pe piață primul ei parfum, care se numește „Key”. Tânăra a investit banii câștigați din OnlyFans într-o afacere care să-i aducă o popularitate internațională. Ea a visat din copilărie să ajungă celebră.

„Când eram mică le-am spus părinților că voi fi cunoscută în întreaga lume. Nu e doar pentru că am o față frumoasă sau că am talent la volei. Sunt carismatică, sunt atentă cu fanii, le dau atenție. Am fost mereu așa. Mereu mi-a plăcut să fac poze, să fiu în centrul atenției. Cred că ăsta e secretul care m-a adus aici”, a mai declarat Key Alves în același interviu.



Sursă foto: Instagram/ keyalves

