Lecții despre fericire de la Tina Turner! Cum a trecut peste un mariaj abuziv, moartea fiului și o tentativă de sinucidere

Tina Turner face destăinuiri emoționante în cartea sa “Happiness becomes you – A guide to change you life in good”. Cea supranumită “Regina muzicii rock&roll” vorbește despre traumele care i-au marcat viața, dar și cum s-a reinventat și a găsit calea spre fericire.

O voce cum nu s-a mai auzit și cele mai sexy picioare din showbiz! Tina Turner a împlinit recent 81 de ani și le-a făcut fanilor un cadou de suflet. Artista și-a pus toate trăirile în paginile celei mai noi cărți, prin care vrea să-i învețe pe oameni cum să fie fericiți. Cartea, care este mai degrabă un “un ghid prin care îți poți schimba viața definitiv”, a ajuns pe rafturi marți, 1 decembrie. Starul rock împărtășește călătoria sa spirituală cu fanii ei și modul în care i-a schimbat budismul viața.

Lecții prețioase despre fericire de la Tina Turner

Tina Turner a mărturisit că și-a dorit de foarte mult timp să scrie această carte și că dorința ei este să împărtășească cu fanii ei principiile simple care i-au adus bucurie și împlinire în viață.

“Amintiți-vă că sunteți demni de toată dragostea și bucuria din lume. Lasă trecutul în urmă și concentrează-te doar asupra prezentului. Nu vă comparați cu ceilalți, ci doar încercați să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Răspândiți bunătate și compasiune către toate ființele. Astfel, bunătatea se va întoarce la voi” – sunt doar câteva dintre sfaturile Tinei Turner.

O căsnicie abuzivă, un fiu mort și o tentative de sinucidere



Tina Turner și Ike Turner au fost căsătoriți 16 ani

Tina Turner a dus o viață de coșmar cu fostul ei soț, Ike Turner. A îndurat bătăi și umilințe greu de descris în cuvinte. “La sfârșitul anilor '20 era deprimată și aveam o mulțime de probleme. În cele din urmă am devenit atât de lipsită de speranță încât vedeam moartea ca singura soluție. Am încercat să mă sinucid cu o supradoză de somnifere. Din fericire, am fost găsită la timp și dusă la spital, iar medicii m-au readus la viață. Mai mulți prieteni mi-au sugerat după să studiez principiile budiste. După ce am început să citesc, totul a căpătat un sens pentru mine. Budismul mi-a salvat literalmente viața”, a spus Tina Turner pentru USA Today. În 2018, Tina Turner a mai trecut printr-o dramă, după ce fiul ei cel mare s-a sinucis.

Tina Turner a câştigat opt premii Grammy şi este una dintre cele mai apreciate cântăreţe din lume. Artista s-a retras în Elveția, acolo unde trăiește cu soțul ei, Erwin Bach.

Tina Turner și Erwin Bach s-au căsătorit în 2013

