Leonardo Dicaprio și Camila Morrone trăiesc momente de vis în Italia. Cum au fost surprinși aceștia

Leonardo Dicaprio trăiește momente de vis alături de iubita sa Camila Morrone pe un yacht în stațiunea de lux Positano.

Chiar după premiera filmului lui Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood", Leo și Camila au făcut o escapadă în Italia.

Cei doi au închiriat un iaht împreună cu actorul Sean Penn (57) și iubita acestuia, Leila George (27). VEZI MAI JOS GALERIA FOTO

Au navigat în mai multe orașe din Italia precum Sardinia și Positano iar în weekend au ales să râmână în Corsica.

Cuplul este în vizorul gurilor rele din cauza diferenței de vârstă dintre Leo (44 de ani) și Camila (22 de ani) dar se pare că pentru cei doi îndrăgostiți vârsta nu este o problemă atunci când este vorba de iubire.

Aceștia formează un cuplu de doi ani de zile, mai exact din luna decembrie 2017, când au fost surprinși pentru prima dată împreună în munții Aspen. Vezi și Un mare actor era să îi "sufle" rolul lui Brad Pitt din Once Upon A Time in Hollywood

Cei doi aleg cele mai luxoase destinații iar după ce au împlinit un an de relație, Leo a dus-o pe frumoasa Camila într-o vacanță exotică, în Thailanda, acolo unde a filmat pentru renumitul film "The Beach".

Chiar dacă Leo este foarte discret în ceea ce privește relația lor, Camila nu se ferește să posteze pe contul personal de Instagram fotografii din toate destinațiile alese de cei doi.