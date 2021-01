Leslie Carleton, bunicuța care sfidează timpul! La 62 de ani vrea să pozeze în Sports Illustrated

Leslie Carleton ar merita titlul de “cea mai sexy bunicuță din lume” fără doar și poate. La 62 de ani, americanca arată senzațional, iar cei care o întâlnesc îi pot ghici cu greu vârsta.

Blonda face naveta între Bali și Los Angeles și este logodită cu actorul Matthias Hues din anul 2018. Leslie a intrat în atenția presei după ce s-a înscris la un concurs de costume de baie pentru celebra revistă Sports Illustrated, devenind cea mai vârstnică participantă. Câștigătoarea va avea norocul să apară în paginile revistei.

Deși este la pensie, Leslie Carleton întorce toate capetele atunci când apare în costum de baie. Bunicuța-fotomodel onorează contracte și pozează sexy pentru agenții, dar și pe contul de socializare. Leslie a pozat în reviste, cataloage de modă și a apărut în reclame din întreaga lume.



Leslie Carleton se iubește cu actorul Matthias Hues

Leslie se iubește de câțiva ani cu actorul Matthias Hues și este mama a doi băieți: Septhon (44 de ani) și Aurelius (42 de ani). Leslie are și două nepoate în vârstă de 10 ani, Olivia și Lilyana.



“În adolescență am devenit mamă. Aveam 16 ani când m-am măritat, iar când am terminat liceul eram deja gravidă. Când băieții mei erau la școală erau tachinați adesea din cauza felului în care arătam. Nu le plăcea că arătam ca și cum le-aș fi soră. Apoi, în adolescență nu suportau ca prietenii lor să le spună că sunt “fierbinte". Nici un fiu nu vrea să audă asta și erau destul de protectori cu mine. Apoi, lumea mă confunda cu iubitele lor și le stricam tot jocul. Acum au fiecare peste 40 de ani și sunt îndeajuns de maturi. Acum chiar dacă oamenii cred că sunt iubita sau soția unuia dintre ei, sau chiar zic că arăt mai tânără decât ei, băieții mei zâmbesc și spun mulțumesc! Sunt mândri de felul în care arăt!”, a povestit Leslie, potrivit Daily Mail.

Cum reușește Leslie să arate așa la 62 de ani

Leslie a declarat că nu și-a imaginat niciodată că va arăta așa la 60 de ani. Ea oferă acum sfaturi pentru cei care-și doresc să arate și să se simtă sănătoși și fericiți la orice vârstă.



“Mulți oameni cred că am până în 40 de ani. Rămân socați când le spun vârsta reală. Când eram tânără nu făceam sport, dar eram mereu atentă la ce mâncam. Am urmat sfatul bunicii mele. Ea era dansatoare și mânca mese mici și dese în timpul zilei, chiar și la distanță de 2-3 ore. Am urmat și o regulă generală, potrivit căreia carbohidrații și proteinele pe care le mânânci ar trebui să aibă dimenisiunea palmei tale, iar legumele să aibă dimensiunea de două ori mai mare decât palma. De la 30 de ani m-am apucat de sport. Am început să schiez și mi-am luat centura neagră la karate. De zece ani am început să ridic și greutăți, iar asta m-a ajutat să-mi mențin tonusul și tinerețea. Mă uit la pozele cu mine din tinerețe când aveam 20 de ani, iar acum am același trup. Pielea e diferită, dar corpul a rămas la fel. Ești ceea ce mănânci, ești ceea ce gândești”, a mai spus Leslie.

