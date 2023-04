Lidia Buble, reacție amuzantă pe rețelele de socializare după ce a ajuns acasă la părinții ei

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, aceasta având o carieră impresionantă în industria muzicală românească. Vedeta nu se bucură doar de susținerea unei comunități uriașe de fani, ci are parte și de iubirea necondiționată a unei familii unite.

Deși nu multă lume știe acest detaliu, Lidia Buble se bucură de iubirea necondiționată a unei familii extrem de numeroase. Vedeta are 10 frați și surori, ea fiind al patrulea copil din familie. Atunci când se întoarce în orașul natal, cântăreața are întotdeauna parte de surprize care mai de care mai neașteptate, având în vedere imprevizibilitatea celor tineri.

”Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena, Diana, Elisei, eu, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif. Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Lidia, pentru Click!.

Zilele trecute, Lidia Buble s-a întors în orașul său natal, Deva, acolo unde a avut parte de un moment extrem de amuzant, pregătit de sora ei. În momentul în care vedeta s-a așezat la masă pentru a mânca, una dintre surorile ei mai mici a filmat-o folosind un filtru nostim de pe rețelele de socializare. (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS IMAGINILE) Inițial, cântăreața nu și-a dat seama de planul surorii sale și a crezut că e doar o simplă înregistrare video. Ulterior, când a descoperit cum arăta când a fost filmată, ea a avut o reacție extrem de amuzantă:

”Am ajuns bătaia voastră de joc. Leșin!”, a scris Lidia Buble, în dreptul imaginilor amuzante cu ea.

Sursă foto: Lidia Buble/Instagram

