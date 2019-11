(P) Life Dental Spa – Prima clinică din România care introduce plombele NON-TOXICE

Life Dental Spa este prima clinică din România ce urmează principiile stomatologiei holistice, specialiștii noștri fiind pregătiți profesional la nivel internațional. Pentru a îmbunătăți calitatea tratamentelor stomatologice, clinica beneficiază de cea mai nouă tehnologie în ceea ce privește posibilitatea tratării fără pic de durere – laserul stomatologic. În plus, datorită efortului continuu de a îmbunătăți serviciile oferite, Life Dental Spa a introdus în circuitul de lucru, pentru prima oară în România, plombele NON-TOXICE!

În mod obișnuit, materialul pentru obturații dentare (plombe) conține substanțe cu potențial toxic nu doar pentru dinți, ci și pentru întregul organism. În această categorie se află atât celebrele plombe din amalgam (metalice), ce conțin mercur, cât și cele din rășină compozit, folosite astăzi grație culorii asemănătoare cu cea a dintelui.

Cercetătorii au demonstrat că unii compuși ai acestor plombe de compozit au multiple efecte negative, precum: efect citotoxic, inhibarea creșterii celulare sau efect alergen. HEMA, TEGDMA și UDMA (metacrilați) sunt substanțe nocive conținute în materialul de plombă de tip rășină compozit, eliberate atât atunci când plomba este polimerizată cu lumină specială de tip UV, cât și în timpul dizolvării acesteia în salivă sau apă, ori odată cu degradarea în cavitatea bucală.

Efectele nedorite ale metacrilaților din rășinile de compozit sunt multe și deloc neglijabile. Apar efecte toxice pentru nervul dentar (pulpa dentară), efecte toxice pentru celulele gingivale (fibroblaști), efect mutagen, este afectată proliferarea și mineralizarea odontoblaștilor (celulelor dentare), apare alterarea producției locale de colagen, poate apare inflamația pulpară și necroza celulelor pulpare (ale nervului), e favorizată dezvoltarea bacteriilor care produc carii dentare, iar procesele fiziologice de auto-reparare și de dezvoltare ale dinților au de suferit.



Ce propun #LifeDentist-ii noștri?



Întrucât specialiștii LIFE DENTAL SPA vor să vă ofere servicii cât mai biocompatibile, minim-invazive, prietenoase cu organismul dumneavoastră, au ales să renunțe la vechile materiale convenționale pentru plombe și să folosească, în schimb, plombele non-toxice!

Aceste plombe nu conțin metacrilații toxici care vă pot afecta sănătatea, sunt înalt biocompatibile și, pe deasupra, estetice! Materialul folosit în clinica LIFE DENTAL SPA este fabricat în Elveția, fiind de calitate superioară și complet non-toxic pentru plombele dentare. De aceea, specialiștii noștri tratează cariile cu Laser, iar pentru obturare folosesc plombe NON-TOXICE, combinație care constituie în prezent cea mai avansată tehnică pentru rezolvarea cariilor dentare.

Laserul asigură rezultate uimitoare, pentru că nu afectează țesuturile sănătoase din jur, deci are un efect minim-invaziv, bacteriile de la nivelul cariei dentare sunt eliminate complet, scăzând astfel semnificativ șansele de a apărea o nouă carie pe sub plombă, adică are efect bactericid, nu are nevoie nici măcar de anestezie locală, pentru că durerea lipsește, și tot laserul stimulează depunerea dentinei de reparație, care protejează nervul dintelui afectat.

Care sunt cauzele apariției cariilor dentare?

Caria dentară este o afecțiune ce apare la nivelul smalțului dentar din cauza factorilor nocivi ce acționează pentru o perioadă lungă de timp.

Aceștia sunt igiena orală precară, consumul exagerat de zahar și de băuturi acidulate, dar și bolile genetice ce afectează smalțul. Cel mai des, o igienă orală precară va duce la acumularea de resturi alimentare restante la nivelul cărora vor acționa bacteriile prezente în mod normal la nivelul cavității bucale. Acestea nu doar că duc la apariția unei respirații urât mirositoare (halena), dar se vor înmulți și vor acționa nociv prin producerea de acizi.

Cu toate că smalțul este cel mai dur țesut din organism, scăderea pH-ului din gură va duce la formarea de fisuri în grosimea smalțului, iar în lipsa unui tratament adecvat, fisurile se vor accentua și înmulți, putând fi afectat nervul dentar.

BOX: Semnele de alarmă

Adesea pacienții nu resimt prezenta unei carii decât atunci când este prea târziu, durerea fiind cea care îi aduce în cabinetul stomatologic. Vizitele la medicul stomatolog ar trebui realizate măcar de două ori pe an, pentru a evalua statusul oral și pentru a observa prezența posibilelor carii aflate într-o fază incipientă. Totuși, o carie își poate face simțită prezența prin: sensibilitate crescută la consumul de alimente prea dulci, prea reci sau prea calde, dar și prin apariția unei pete sau cavități la nivelul smalțului.

Cum se tratează o carie la LIFE DENTAL SPA?

Un alt pilon important al stomatologiei holistice, respectat în clinica stomatologică Life Dental Spa este și folosirea unor materiale biocompatibile pentru tratamentele stomatologice. Proprietatea minim-invazivă a laserului dentar, alături de materialele înalt calitative folosite pentru reconstrucții, asigură o experiență plăcută în cadrul ședinței de tratament, rezultatele fiind vizibile pentru mult timp.

Adevărul este că nu există, în momentul de față, materiale perfecte pentru plombele dentare, adică unele care să îmbine rezistența mecanică, rezistența în timp și biocompatibilitatea, dar se tinde către acest deziderat. Dacă în trecut, amalgamul era materialul de elecție, în timp, studiile au spus că prezența metalului în gură nu este biocompatibil cu organismul, așa că s-a renunțat la folosirea lui, apărând pe piață materialele compozite.

Acestea sunt de mai multe feluri, unele mai rezistente, pentru zonele posterioare, unele estetice pentru zonele anterioare, fiecare cu avantajele și dezavantajele lor. Ultimele studii „in vitro” au dus la descoperirea unui material compozit care face ca plombele dentare să fie mai puțin toxice. Acest compozit nou se pare că nu are o serie de compuși chimici care sunt toxici pentru pulpa dentară pe termen lung. Plombele non-toxice au o acțiune profilactică asupra nervului dentar, protejându-l în special în cavități profunde.

Materialele dentare au cunoscut o evoluție spectaculoasă în timp, evoluție de care ne-am gândit că ar fi bine să beneficieze și pacienții noștri, așa că am cautat să le oferim mereu materiale biocompatibile, indiferent dacă vorbim de plombe dentare non-toxice sau despre coroane dentare care să nu aibă materiale metalice.

De ce să alegi Life Dental Spa?

Laserul dentar și plombele non-toxice sunt combinația cea mai performantă pentru tratamentul cariilor, cu numeroase beneficii pentru sănătatea pe termen lung.

Noi nu tratăm doar efectele, ci și cauzele! De aceea, este foarte important pentru noi ca prevenția să fie pe primul loc, specialiștii noștri oferind sfaturi și recomandări cu privire la menținerea sănătății orale pe un termen lung, și nu numai.

Orice material plasat în cavitatea bucala și orice manopera stomatologică au răsunet în întregul organism, de aceea suntem preocupați de sănătatea dumneavoastră generală, nu doar de realizarea unor manopere dentare locale!

