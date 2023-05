Lil Nas X, apariție șocantă la Met GALA 2023. Artistul vine la București la SAGA Festival pe 23 iunie

Lil Nas X nu încetează să surprindă și stârnește adesea controverse. Artistul a fost prezent la MET Gala, unde a fost îmbrăcat ca o pisică, într-un costum cu diamante. A fost un tribut adus pisicii lui Karl Lagerfeld, regretatul designer în onoarea căruia a fost dedicat evenimentul. Artistul a fost atracția serii, iar vedete precum Kim Kardashian, Bad Bunny, Billie Eilish, Jack Harlow, Doja Cat sau Naomi au făcut fotografii alături de el.

Nu este prima dată când artistul șochează audiența prin ținutele sale ieșite din comun, care sunt atipice și care de cele mai multe ori transmit un mesaj de susținere a comunității LGBTQ.

Lil Nas X vine la Saga Festival în 23 iunie. La SAGA Festival, îi mai poți urmări și pe Wiz Khalifa, Skrillex, Melanie C, Alan Walker, Tale of Us, Fisher, Delia, Spike, Subcarpați, B.U.G. Mafia.

Fanii tehno și house se pot întâlni cu artiștii lor preferați: Nina Kraviz, Richie Hawtin, Franky Wah, Adriatique, Paco Osuna, Loco Dice și mulți alții. Important: scena Switch by Hustle Festival îi așteaptă pe iubitorii urbanului și trapului cu un line-up de zile mari: IAN, Killa Fonic, Nane, Deliric sau Puya sunt doar câteva dintre numele care vor aduce multă energie la Romaero.

Pe site-ul sagafestival.com, poți vedea programul pe zile și îți poți achiziționa abonamente de 3 zile, dar și bilete de o zi. Pentru cei care au sub 21 de ani, există o categorie cu preț special Under 21.

Fotografii: Getty Images