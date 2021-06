Lil Nas X s-a sărutat pe scenă cu dansatorul său. Care au fost reacțiile

Lil Nas X a devenit iar subiect de discutie, după ce s-a sărutat pe scenă cu dansatorul său, la BET Awards.

Rapperul Lil Nas X a făcut un nou gest controversat pe scena de la BET Awards, duminică, 27 iunie. După ce a interpretat melodia sa de success Montero (Call Me by Your Name), artistul l-a sărutat pe unul dintre dansatorii săi.

Lil Nas X, în vârstă de 22 de ani, se află printre puținii artiști care au avut curaj să recunoască faptul că sunt gay. Artistul nu ține cont de ceea ce spun alții și pare că se simte foarte bine în pielea lui. La eveniment, nu numai gestul său de pe scenă a atras atenția, ci și ținutele extravagante.

Deși mulți au aplaudat sărutul dintre Lil Nas X și dansatorul său, mai ales că este luna PRIDE, alții l-au criticat dur acuzandu-l că nu-și respectă strămoșii africani. Răspunsul artistului a fost: „Vă place să pretindeți că homosexualitatea nu exista în cultura africană”.

Sursă foto: Getty Images