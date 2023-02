Lino Golden, accident de mașină! Artistul s-a ciocnit cu un tramvai

Lino Golden a fost implicat într-un accident de mașină în cursul zilei de joi, 16 februarie 2023. Acesta circula pe Șoseaua Antiaeriană - Șoseaua Alexandriei în București când s-a ciocnit cu un tramvai. În urma impactului, artistul a fost transportat de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Lino Golden se afla la volanul mașinii sale de lux atunci când s-a produs accidentul. Artistul nu ar fi acordat prioritate tramvaiului și nu s-ar fi asigurat dacă poate traversa în condiții de siguranță linia mijlocului de transport în comun.

Potrivit imaginilor obținute de știrileprotv.ro, (VEZI ÎN GALERIA FOTO) mașina lui Lino Golden a fost grav avariată, iar la fața locului au ajuns imediat pompierii SMURD și Salvarea. În urma impactului, cântărețul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Deoarece își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lui, artistul a postat pe InstaStory o imagine cu el și textul: „Sunt ok”. Cu toate acestea, în fotografie se putea observa că Lino Golden purta mască și guler cervical, lucru care ar putea însemna că s-a accidentat la gât sau coloană.

„Din câte am înțeles, el este ok, mașina este lovită serios. Nu știu nici eu pentru că nu pot să dau de el. Ultima oară era in salvare, din câte am văzut și eu, mi-a trimis o poză. Am niște prieteni pe acolo și mi-a zis că el este ok, adică nu cred că a pățit mare lucru, mașina e nasol. Nu știu a cui a fost vina, nu știu ce să vă spun deocamdată, nu sunt informat, el nu îmi răspunde. Da, azi a luat mașina de la colantat!”, a declarat managerul lui Lino, Mădălin Moșoiu, pentru Click!

Pompierii SMURD și Salvarea au sosit imediat la locul accidentului, traficul fiind restricționat în zonă.

„Șoseaua Antiaeriană-Șoseaua Alexandriei, accident rutier auto cu tramvai. Este restricționat traficul tramvaielor pe Șoseaua Alexandriei, sensul către Piața Rahova. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Universitar. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0", au declarat autoritățile, prezente la fața locului.

În urma accidentului, polițiștii Brigăzii Rutiere le-au testat alcoolemia atât vatmanului, cât și tânărului șofer, iar concluzia a fost că niciunul nu consumase băuturi alcoolice.

Sursă foto: Stirile ProTV, Lino Golden/Instagram

VEZI ȘI VIDEO