Locuitorii din Tășnad au format o adevărată galerie la finala Survivor 2023. Cum l-au susținut pe Dan Ursa

Finala Survivor 2023 a adunat în fața micilor ecrane milioane de români, pe 24 mai. Dan Ursa, câștigătorul acestui sezon, s-a bucurat de o adevărată galerie de suținători în orașul său natal - Tășnad. La inițiativa primarului, care a instalat în centrul localității un ecran mare, mai mulți adulți și copii au urmărit evoluția supraviețuiorilor din Dominicană.

Dan Ursa are 40 de ani și este director zonal vânzări. Pe lângă fiica și soția lui, fostul războinic a avut parte de o echipă întreagă de susținători. Până și Primăria din Tășnad a făcut demersuri pentru a mediatiza evoluția lui Dan la Survivor 2023. Oamenii s-au strâns în număr destul de mare, pe 24 mai, în centrul orașului pentru a urmări finala.

Într-o înregistrare live, postată pe pagina de facebook a Primăriei Tășnad, se poate observa reacția oamenilor după anunțul făcut de prezentatorul Daniel Pavel. (vezi minutul 2:30)



„Sunt fericit și mândru să ridic trofeul SURVIVOR împreună cu cei cu care am “supraviețuit” 5 luni în jungla Dominicană! Vă mulțumesc că ați fost familia mea în această experiență unică!”, spune Dan Ursa.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi! Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, este mesajul lui Dan Ursa postat pe rețelele sociale.



Sursă foto: Facebook/ Primăria Tășnad

