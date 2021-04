Lora, mai sincerÄƒ ca niciodatÄƒ despre relaÈ›ia ei: "A fost o relaÈ›ie atÃ¢t de Ã®ncercatÄƒ È™i atÃ¢t de greÈ™it interpretatÄƒ"

Sunt de șase ani împreună, el a cerut-o pe ea de soție, deși nu s-au grăbit să ajungă la altar, iar Lora visează la o familie cu cinci copii alături de el.

Pentru Viva, Lora și-a deschis sufletul și a mărturisit că nu i-a fost ușor la debutul poveștii ei de dragoste. Mai ales în condițiile în care s-au apropiat, ea era căsătorită, el logodit. Ionuț Ghenu i-a fost la început manager și, deși ei nu conștientizau chimia dintre ei, era evidentă pentru multă lume:

"A fost o relație atât de încercată și atât de greșit interpretată, am fost acuzați că suntem împreună când eram mai mult colegi, nici măcar prieteni, dar era un membru prea important în echipă ca să pot renunța la el. Când nu am mai avut influențe din exterior și am fost persoane libere, totul s-a schimbat: a venit natural să ne împrietenim, apoi a urmat un scandal mediatic provocat, iar în urma acelui scandal ne-am apropiat foarte mult.

Apoi, fiind tot pe drumuri împreună (ea ca artistă, el ca manager n.a) prin țară, la concerte și nu numai, a promovat pe rolul de manager, lucru care a alimentat și mai mult zvonurile referitoare la apropiere. De acolo a fost doar un pas să îi spun că nu voi mai găsi pe nimeni, deoarece lumea credea că sunt cu el. Surorile lui, care au fost o parte importantă din povestea noastră, prietenia dintre mine și surorile lui, senzația că ne cunoaștem dintotdeauna și că suntem parte din familie, m-au făcut să-l cunosc mai bine. Aveam o chimie pe care noi nu o conștientizam și a fost cu artificii când am conștientizat-o. A fost o revelație extraordinară."

