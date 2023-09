Loredana, apariție în stilul lui Beyonce. Cum arată ținuta incendiară cu care a aprins imaginația fanilor

Loredana Groza este într-o continuă transformare și mereu își surprinde fanii cu aparițiile sale. Când crezi că nu mai are cu ce să te surprindă, artista găsește o nouă metodă prin care să se reinventeze.

La cea mai recentă apariție pe scenă, Loredana și-a impresionat admiratorii cu un nou look, dar și cu ținuta ei spectaculoasă. Artista a apărut cu o perucă roșcată, care a prins-o de minune. “Femeia cameleon”, i-a comentat fană, făcând referire la transformările dese ale cântăreței.

Însă și ținuta a fost una spectaculoasă. Loredana a purtat un catsuit, în genul celor preferate de dive precum Beyonce sau Shakira. Cântăreața și-a pus în valoare silueta cu un costum de piele decoltat, cu ținte și decupaje îndrăznețe.

“Când regina întră în scenă , planeta parcă sta în loc”, i-au transmis fanii.

La 53 de ani și într-o formă de zile mari, Loredana se mândrește că are un look sută la sută natural. “„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a spus Loredana Groza la o televiziune mondenă.