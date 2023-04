Loredana Chivu, bătută și amenințată cu moartea de către iubit. Vedeta a cerut ajutorul poliției

În toamna anului trecut, Loredana Chivu a trecut prin momente groaznice după ce logodnicul a bătut-o și a amenințat-o cu moartea. Agresiunea s-a petrecut la scurt timp după ce vedeta a suferit o intervenție de remodelare a feselor.

Potrivit Fanatik.ro Loredana Chivu se afla în Columbia pentru o operație de mărire a feselor, însă experiența s-a transformat într-una de coșmar, după ce logodnicul ei a agresat-o fizic, aceasta fiind nevoită, ulterior, să treacă printr-o alta intervenție a feselor din cauza complicațiilor rezultate din urma bătăii.

”Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile.

Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam”, a declarat aceasta pentru publicația menționată mai sus.

Întoarsă în Romania, agresiunea a continuat. Loredana Chivu a fost cerută în căsătorie și aceasta a acceptat deoarece iubitul i-a promis că se va schimba, iar cererea a fost făcută în public și nu a putut să-l refuze. Ulterior, vedeta a vrut să se despartă de acesta, însă bărbatul a amenințat-o cu moartea.

Văzând că nu poate scăpa de abuzul psihologic și fizic din partea logodnicului, care s-a mutat în complexul în care locuia, pentru a o controla de aproape, Loredana Chivu a hotărât să meargă la poliție pentru a cere un ordin de restricție.

”Astăzi am fost la Poliție, unde mi s-a emis, la urgență, un ordin de restricție pentru fostul iubit, bărbatul care mi-a făcut acea cerere în căsătorie, Dani Leș”.

Sursă foto: Instagram

