Loredana Groza a îmbrăcat în 2023 rochia pe care a purtat-o în 1986 la Festivalul Mamaia

Loredana Groza a urcat pe scenă la Festivalul Mamaia 2023, când s-au împlinit 60 de ani de la prima ediție. Artista le-a făcut o surpriză spectatorilor, cântând în aceeași rochie pe care a purtat-o în 1986, când a câștigat trofeul pentru interpretare al festivalului.

Loredana Groza a revenit la Festivalul Mamaia, ediția aniversară care a avut loc la sfârșitul lunii august 2023. În 1986, pe când avea 16 ani, artista a plecat acasă cu Trofeul Mamaia, secțiunea Interpretare. La 37 de ani de atunci, Lori și-a adus la Mamaia vocea, dar și rochia roz pe care a purtat-o pe scenă.

„După 37 de ani, am îmbrăcat din nou aceeași ținută cu care am câștigat la 16 ani Trofeul Mamaia ‘86.. și fără să umblu la pense:)) Cine și-ar fi imaginat că după atâția ani voi ajunge pe aceeași scenă de la Mamaia și voi avea la brațul meu propriul copil, pe Elena!”, a scris legendara cântăreață pe Instagram.

„Mulțumesc Universului și vă mulțumesc vouă, fanilor mei care m-ați purtat în inimile voastre și mi-ați făcut drumul meu prin muzică neîntrerupt, atât de frumos, palpitant și plin de performanțe și dragoste!!”, a mai scris Lori.



A crezut că va muri înaintea galei

Revenită la Mamaia, pe scenă, Loredana le-a dezvăluit spectatorilor că a crezut că va muri în timpul festivalului din 1986. Chiar înainte de gala laureaților, România a fost lovită de un cutremur de 7,1 grade pe Richter (31 august), producând panică în rândul tuturor.

„Am zis: Doamne, am câștigat și n-o să știe nimeni că am câștigat, pentru că vom muri aici, în acest hotel, sub dărâmături! Atât de grav a fost. Dar am supraviețuit și sunt, în 2023, cu voi, îmbrăcată exact ca atunci. Este exact ținuta originală. Serios, nu e o copie”, spus Loredana pe scenă.

Loredana Groza a cântat la Festivalul Mamaia în 1986 (prima apariție), în 1987, 1988, 1989, 1990, 1992 (premiul I la secțiunea Șlagăre), 1993, 1994, 1995, 1996 și 2004. Vezi VIDEO mai jos!





