Loredana Groza, apariție inedită la un festival din Slobozia: „Am crezut că ești Kim Kardashian”

În weekend, Loredana Groza a făcut show la un festival din Slobozia și a postat câteva imagini de la eveniment și pe contul de Instagram, spre încântarea celor peste 600.000 de urmăritori.

Artista a avut un look inedit și a impresionat audiența cu o ținută extrem de provocatoare. Loredana și-a făcut apariția într-o salopetă ultra mulată, neagră, cu paiete argintii și cizme strălucitoare.

Cântăreața a optat pentru o perucă blondă și ochelari ochelari supradimensionați.

„Ați fost senzație!!!! Ne-am conectat și am trăit momente de neuitat împreună! Love!”, a scris Loredana în dreptul imaginilor care au adunat zeci de mii de like-uri.

„Am crezut că ești Kim Kardashian!”, i-a scris unul dintre urmăritori.

„Ai fost senzațională” Mulțumim pentru o seară de excepție!”, „Bravo! O adevărată diva! Te iubesc!”, „Woow, mereu surprinzătoare!”, „Arăți ca o puștoaică de 20 ani”, „Lori, you are the best! The real queen!”, sunt câteva dintre mesajele postate de admiratorii vedetei.

Loredana a profitat de vizita în Slobozia și s-a pozat cu replica turnului Eiffel. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus)

Fotografii: Instagram