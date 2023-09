Loredana, noi declarații cutremurătoare despre noaptea crimei! Ce a spus la audieri: „Am avut un coșmar cu Alina”

Fapta îngrozitoare pe care a comis-o îi dă acum coșmaruri! Lorena Atănăsoaie a fost audiată din nou la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și a oferit noi detalii despre noaptea în care și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina.

La începutul lunii august, anul acesta, Loredana Atănăsoaie și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, pe Alina. Cele două fete se aflau la muncă în Mangalia și erau cazate în aceeași cameră, iar din cauza unei simple neînțelegeri s-a ajuns la crimă.

În dimineața zilei de 6 august, în jurul orei 05:30, polițiștii din Cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sezisați cu privire la existența unui cadavru sub o bancă dintr-un parc. Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat că este vorba despre Alina, o fată de 18 ani din Vaslui care a fost ucisă de prietena sa din copilărie.

Loredana Atănăsoaie a fost arestată, iar de curând, la audieri, a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în noaptea în care a decis să își omoare prietena.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.

În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr”, a spus Loredana, potrivit Gandul.ro.

Tot la audieri, Loredana a declarat că se gândește la Alina și că regretă tot ceea ce a făcut. Mai mult decât atât, tânăra are coșmaruri cu noaptea crimei și spune că a început să se roage pentru a fi iertată.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana, conform sursei menționate anterior.

Foto: stirileprotv.ro