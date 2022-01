A dat lovitura! O femeie a găsit 3 milioane $ în SPAM-ul email-ului. Zeci de câștigători nu și-au ridicat încă banii

Noroc chior. O femeie a aflat că a devenit milionară în dolari după ce și-a verificat folderul de spam al e-mailului. Laura Spears din statul american Michigan a cumpărat online un bilet la loto, care s-a dovedit a fi câștigător.

Femeia în vârstă de 55 de ani a cumpărat online un bilet la loterie pe 31 decembrie anul trecut. Ea a ales cinci numere pentru premiul de un milion de dolari și a bifat și o opțiune pentru triplarea premiului.

Ea a explicat că a fost atrasă de faptul că premiul de la Mega Millions era mare și a preferat tranzacția online.

3 milioane de dolari în Junk Mail





”Am văzut pe Facebook că premiul cel mare de la Mega Millions ajunsese la un nivel destul de mare așa că am intrat pe site-ul companiei și mi-am cumpărat un bilet. Câteva zile mai târziu, căutam un email pierdut de la cineva și am verificat și în folderul Spam, să văd dacă nu e acolo. Atunci am văzut un mail de la loterie care mă anunța că am câștigat. Nu-mi venea să cred ce citesc, m-am logat în contul meu de la loterie ca să verific mesajul primit pe mail. Încă sunt șocată că am câștigat într-adevăr 3 milioane de dolari!”, a declarat norocoasa câștigătoare pentru CNN.

Conform Loteriei Mega Millions, în ultimii ani zeci de premii de milioane de dolari nu au fost ridicate de către câștigători și organizatorii cred acum că din cauză că mailurile au intrat în Spam și lumea le-a șters fără să verifice.

Ce face cu banii





Spears, care și-a revendicat premiul la sediul Loteriei săptămâna trecută, a spus că intenționează să-și împartă câștigurile cu familia și să se pensioneze mai devreme, dar mai ales să-și verifice folderul de spam mai des. „Desigur că am adăugat Loteria Michigan în lista mea de expeditori siguri, în cazul în care voi avea vreodată norocul să primesc un alt e-mail, cu un premiu imens”, a spus Spears.