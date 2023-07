Lucian și Augustin Viziru, din nou certați! Ce s-a întâmplat cu cei doi frați: „A fost sacul meu de box”

Deși sunt foarte diferiți, frații Viziru au avut și perioade în care s-au înțeles de minune. De curând, Lucian a dezvăluit că s-a certat din nou cu fratele său și că momentan nu mai păstrează legătura, iar motivul este unul de-a dreptul incredibil!

Lucian Viziru și fratele său mai mic, Augustin, au vorbit în mai multe interviuri acordate de-a lungul timpului despre relația dintre ei. Chiar dacă au avut perioade în care nu s-au înțeles deloc bine, cei doi au reușit să se împace și să fie aproape unul de celălalt în momentele dificile. Mai mult decât atât, cei doi au apărut în urmă cu doar câteva luni împreună la o emisiune TV, dar de atunci se pare că lucrurile s-au schimbat radical.

Lucian Viziru a spus lucrurilor pe nume în ultimul interviu și a vorbit cât se poate de sincer despre relația pe care o are acum cu fratele său mai mic, Augustin. Deși a evitat să mărturisească motivul principal, actorul a dat de înțeles că nu se mai înțeleg ca înainte, însă este sigur că la un moment dat se vor împăca.

„Niciodată nu am avut o relație foarte strânsă, dar acum nu prea ne mai vorbim.Ce să zic, o să fac povestea cât pot de scurtă. Ne-am certat ca frații și o să ne împăcăm la un moment dat. Dar motivele pentru care ne-am certat nu o să le divulg. Sunt câteva luni (n.r de când nu au mai vorbit). Am mai avut noi perioade de genul acesta, dar vom trece peste, probabil”, a spus actorul în cadrul unei emisiuni TV.

Întotdeauna au avut cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani, Augustin a fost „sacul de box” al fratelui său, spunea Lucian în spirit de glumă. Au existat mai multe motive pentru care nu s-au înțeles, dar niciodată nu a lipsit iubirea autentică de frate.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni. Iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Acum nu ne prea vorbim în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea. I-am răspuns apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație”, a declarat Lucian Viziru, pentru Fanatik.ro, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Arhivă

