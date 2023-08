Lucianna Vagneti, așa cum nu ai văzut-o la Survivor 2023. Cu ce se ocupă în prezent fosta concurentă

A fost în echipa Războinicilor, la Survivor 2023, și s-a remarcat prin determinarea cu care se prezenta la fiecare traseu, dar și prin caracterul ei vulcanic. După participarea la show-ul de supraviețuire, Lucianna Vagneti și-a reluat activitatea de antrenor personal de fitness, dar a reușit să atragă și atenția creatorilor de modă.

Lucianna Vagneti s-a antrenat constant, pe parcursul mai multor ani, iar acum are o siluetă de invidiat. Câteva fotografii, pe care le-a făcut la piscină în această vară, i-au cucerit pe urmăritorii ei de pe Instagram. Fosta concurentă de la Survivor 2023 are un bronz perfect și un corp tonifiat.

„Ești perfectă”, „Top. Bombă”, „Fermecătoare”, „Uauuuu!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

După participarea la show-ul de supraviețuire, Lucianna Vagneti și-a reluat activitatea de antrenor personal de fitness. De asemenea, ea participă la diferite evenimente sportive, dar și mondene. Recent, ea a fost invitată să defileze pe podium, purtând o rochie spectaculoasă.



„Am urcat pentru prima dată pe podiumul de modă ca și invitată a evenimentului #SoireesDeLaMode 3, organizat de @alin_galatescu. Am defilat pentru @denis_predescu, cel care, la fel ca și ceilalți designeri prezenți în show-ul de modă, și-a inspirat rochiile prezentate în această seară din creațiile lui Jean Paul Gaultier. Mulțumesc Alin și Denis pentru această experiență minunată și unică până acum pentru mine”, a scris Lucianna pe pagina de socializare.

Lucianna Vagneti s-a născut în Brazilia, dar de 11 ani locuiește în România, în Ploiești. Ea este căsătorită și are două fete.

În vârstă de 36 de ani, Lucianna este o fire emotivă, dar și amuzantă. Pe lângă sport, ea adoră să călătorească și să facă prăjituri pentru fetițele ei. Într-un mesaj postat pe facebook, în 2022, ea a menționat că le este recunoscătoare românilor pentru că au acceptat-o cu brațele deschise.

„Acum 10 ani am ajuns în România pentru prima data! Fără nicio pretenție de a rămâne aici sau alte pretenții, sau nu…! Aveam pretenții să nu “prind” pe soțul meu (iubitul la momentul ăla) cu alta fată! Și uitați cât de departe am ajuns! Și știu că încă e doar începutul! Sunt mega fericita și recunoscătoare pentru tot ce am obținut până acum! Câte persoane am în viața mea care mi-au ușurat viața și au făcut acești ani să fie frumoși și bine trăiți! Mulțumesc România și toți românii care m-au acceptat cu brațele deschise în țara și în viața voastră! Și mulțumesc în special soacrei mele, @cocavagneti care a făcut dorința mea de a sta împreună cu Constantin să devină realitate!”