Machine Gun Kelly, electrocutat în timpul unui concert. Imaginile surprinse de fani

Machine Gun Kelly a avut parte de un incident în timpul unui concert susținut în Scottsdale, Ariz, SUA. Rapperul a fost electrocutat pe scenă, iar momentul a fost filmat de unul dintre fanii aflați în public.

Cel mai probabil, persoanele aflate la concert nu au realizat ce i se întâmplase artistului, însă, după terminarea spectacolului, Machine Gun Kelly a publicat un videoclip cu el pe rețelele sociale în care părul i s-a ridicat în aer, în timp ce cânta și dansa pe scenă. Deasupra imaginilor, acesta a scris: "Yoo, am fost electrocutat și mi s-a ridicat părul".

Ulterior, rapperul a publicat alt mesaj pe Twitter în care spunea că nu i s-a mai întâmplat până acum să fie electrocutat în timpul unui concert, dar că parul lui este în regulă.

getting electrocuted during a performance was a first for me…but the hair’s cool ????????‍♂️ pic.twitter.com/kszywQxrXK