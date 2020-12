Mădălina Ghenea s-a filmat în oglindă, într-un costum de baie foarte decupat. Clipul face furori pe Instagram

Considerată una dintre cele mai frumoase modele din lume, Mădălina Ghenea reușește mereu să atragă atenția asupra sa. Orice postare pe rețelele sociale este întâmpinată cu mare entuziasm de către fani.

În cea mai nouă apariție, frumoasa brunetă, în vârstă de 32 de ani, își etalează formele perfecte într-un costum de baie negru. Mădălina a ales să se filmeze singură, în oglindă, stârnind astfel curiozitatea admiratorilor. Clipul a adunat, în câteva ore, aproape 40.000 de aprecieri.

Mădălina apare nemachiată și cu părul nearanjat. Intenția ei a fost de a le arăta tuturor că nimeni nu este perfect, expicând că majoritatea pozelor din reviste sunt editate: ”Întotdeauna am încercat să explic în postările mele că, în spatele unei coperte, în spatele unei fotografii perfecte, există o armată de oameni, make-up artiști, stiliști, există un fotograf, există lumini potrivite sau nu...”

Chiar dacă mulți admiratori consideră că are forme perfecte, Mădălina tinde să-i contrazică:

”Adevărul este că sunt o persoană normală, nu am picioare kilometrice, am celulită și puțină burtă, nu am fundul perfect, dar poate că cei 20 de ani de muncă m-au învățat cum să pozez și să-mi ascund defectele. Prefer să o arăt pe Mădălina care nu pozează și nu este retușată, fără filtre, într-un videoclip selfie în oglindă. Recunosc că de multe ori mi se întâmplă să văd fotografii făcute în aceeași zi, în același loc, dar din unghiuri diferite, obiective diferite și să arăt ca o persoană complet diferită. (...) Dar, în cele din urmă, cei care mă cunosc știu cine sunt cu adevărat și adevărul este că realitatea este mult mai importantă decât lumea virtuală”.



Sursă foto: Getty Images, Instagram: officialmadalinaghenea

